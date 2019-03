"Wir müssen uns darauf einstellen, dass bald mehr Wölfe bei uns leben"

LINZ. Die Zahl der in Österreich lebenden Wölfe könnte in den nächsten Jahren steigen. Wolfsbeauftragter Georg Rauer erklärt, warum.

In Deutschland vermehren sich Wölfe stark. Die Suche nach Lebensraum dürfte sie auch nach Österreich führen. Bild: dpa

Drei Wolfsrudel leben derzeit in Österreich: Eines auf dem Truppenübungsplatz in Allentsteig, eines im Dreiländereck Waldviertel-Mühlviertel-Tschechien nahe Liebenau im Bezirk Freistadt und eines im nordwestlichen Waldviertel bei Litschau, das sich aber eher auf tschechischer Seite aufhält. Dazu kommen einzelne Wölfe, die länger bei uns anwesend sind.

Dabei dürfte es aber nicht bleiben: "Wir müssen uns auf mehr Wölfe einstellen", sagte Österreichs Wolfsbeauftragter Georg Rauer bei seinem Besuch am Freitag in Linz. Anlass war die Vorstellung von fünf regionalen Wolfsbeauftragten für Oberösterreich gemeinsam mit Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP), der die Maßnahme ins Leben gerufen hatte (siehe unten).

Georg Rauer, Wolfsbeauftragter, Veterinärmedizinische Universität Wien

Streng geschützte Tierart

Der Grund für die erwartete Zunahme an Wölfen: "Die Populationen in Österreichs Nachbarländern wachsen", sagt Rauer und nennt als Beispiel Deutschland: Dort sei die Anzahl der Wölfe seit 2000 jährlich um etwa 35 Prozent gestiegen. "Jungtiere verlassen das Rudel nach ein bis zwei Jahren", erklärt Rauer. "Das bedeutet mehr Ausbreitung. Und wir liegen sozusagen in ihrem Einzugsgebiet." Diese Wölfe könnten mit Jungtieren aus heimischen Rudeln neue Gruppen bilden.

Was Naturschützer freuen dürfte, bereitet wohl einigen Landwirten Sorge, führen mehr Wölfe doch häufig zu mehr Rissen von Nutztieren. Im Vorjahr gab es bundesweit 130 bestätigte Vorfälle, sieben davon in Oberösterreich.

Erlegt werden darf der streng geschützte Wolf bekanntlich nicht. Einen Bescheid der Landesregierung, der die Vergrämung der Tiere – etwa die Abwehr mit Gummigeschossen – erlaubt hätte, hat das Landesverwaltungsgericht im November 2018 wieder aufgehoben. Den entsprechenden Antrag hatte die Gemeinde Liebenau gestellt. Bewohner hatte von Wölfen berichtet, die sich ins Siedlungsgebiet gewagt hätten.

Derzeit gebe es aber einen neuen Anlauf, die Vergrämung zu gestatten, sagt Helmut Mülleder, Referent für Jagd, Fischerei und Forstrecht des Landes: "Dazu braucht es verlässliche Daten der Gemeinde Liebenau, die belegen, dass die Wölfe tatsächlich in Siedlungsnähe kommen, etwa Fotos von Spuren im Schnee." Risse seien zuletzt keine gemeldet worden. Der Grund ist einfach, sagt Rauer: "Es ist Winter. Da sind kaum Nutztiere auf den Weiden." (wal)

Oberösterreich bekommt fünf Wolfsbeauftragte

Fünf regionale Wolfsbeauftragte haben in Oberösterreich ihren Dienst aufgenommen. Das Ziel sei, die Bevölkerung im Umgang mit dem Wolf zu unterstützen, sagte Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP) bei der Präsentation am Freitag. Für ihre Aufgabe erhielten die ausgewählten Experten eine Ausbildung, die 50 Unterrichtsstunden und eine Schulungsreise umfasst. Sie sollen in Kooperation mit dem bundesweit tätigen Wolfsbeauftragten Georg Rauer arbeiten.

Zu ihren Aufgaben wird es gehören, bei Rissen von Nutztieren zu beurteilen, ob tatsächlich ein Wolf dafür verantwortlich war. "Das ist wichtig, denn nur in diesen Fällen erhalten die Landwirte Schadenersatz vom Land." Weil es gelte, möglichst rasch Proben von den Kadavern zu ziehen, wurden lokale Experten ausgewählt, die schnell am Ort des Vorfalls sein könnten.

Information der Bevölkerung

Zudem sollen sie "Informationsdrehscheibe" für die Bevölkerung sein. Hiegelsberger bezeichnete die Maßnahme als Schritt zu einem "konfliktfreieren und lösungsorientierten Umgang mit dem Wolf".

Bei den Beauftragten handelt es sich um Gottfried Diwold vom Landesforstdienst, Josef Stöger, Amtstierarzt der BH Braunau, Georg Schmidinger, Sydow’sche Forstverwaltung im Bezirk Kirchdorf, Wolf-Dietrich Schlemper, Landwirtschaftskammer OÖ, und Wolfgang Sollberger vom Naturschutzbund.

