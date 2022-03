Aus der Garage loderten die Flammen. Der Hausbesitzer versuchte noch, den Brand zu löschen. Doch ohne Erfolg. Das Feuer drohte das Wohnhaus zu vernichten. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. "Wären wir nur wenige Minuten später eingetroffen, hätten wir das Haus nicht mehr retten können", sagt Einsatzleiter Christian Bötig.

Christian Bötig beim Einsatz am Samstag in Engerwitzdorf Bild: fotokerschi/Draxler

So wie Samstagnachmittag in Engerwitzdorf sind die Einsatzkräfte immer zur Stelle, wenn sie gebraucht werden. Doch jetzt brauchen sie selbst Unterstützung. Denn ehrenamtliches Engagement wird immer schwieriger: Bürokratie, fehlender Nachwuchs, fehlende Finanzierung.

Immer mehr Anforderungen

"Wir müssen rund um die Uhr funktionieren – 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche", sagt Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer. "Und die Anforderungen werden immer mehr. Uns fehlen zusätzlich die Rahmenbedingungen, dass wir unsere Arbeit auch in Zukunft machen können. Und dass wir für Interessierte attraktiv bleiben." Eine Situation, die nicht nur die Freiwillige Feuerwehr betrifft, sondern alle ehrenamtlichen Einsatzorganisationen. Arbeiter-Samariter-Bund, Freiwillige Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung und der Zivilschutzverband haben daher auf Initiative des Roten Kreuzes und der OÖNachrichten das Freiwilligen-Manifest formuliert. Eine Auflistung, wie den Hilfskräften geholfen werden kann.

Die Forderungen richten sich nicht nur an die Politik, sondern auch an die Gesellschaft. Unterstützen Sie die Einsatzkräfte mit Ihrer Unterschrift auf nachrichten.at/manifest.

Nachwuchs bleibt aus

22.000 ehrenamtliche Mitarbeiter hat das Rote Kreuz Oberösterreich. Jeder zweite Dienst wird von ihnen übernommen. Am Wochenende und an Feiertagen sind fast ausschließlich Freiwillige mit den Rettungsautos unterwegs. "Es ist aber ein ordentlicher Dämpfer, wenn man sich ansieht, wie viele ihr Engagement beenden, weil es schwierig geworden ist", sagt Walter Aichinger, Präsident des Roten Kreuzes Oberösterreich.

80 Prozent der Zivildiener machen nach ihrem Dienst beim Arbeiter-Samariterbund als Ehrenamtliche weiter. Doch die Zahl der Zivildiener sinkt, mittlerweile fehlt jeder vierte. Weniger Zivis, weniger Freiwillige.

"Früher haben größtenteils Ehrenamtliche die Nachtdienste übernommen, die Beruflichen konnten sich ausruhen", sagt Günther Erhartmaier, Präsident des Arbeiter-Samariter-Bundes Oberösterreich. "Aber jetzt ziehen sich viele zurück, weil wir einfach die ganze Nacht durchfahren müssen. Und die Ehrenamtlichen müssen ja am nächsten Tag trotzdem in die Arbeit." Besserung sei erst in Sicht, "wenn uns endlich wirklich geholfen wird." (mis)