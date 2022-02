In Städten auf der ganzen Welt waren am Wochenende Plätze und Straßen gelb und blau eingefärbt. Bei Protestkundgebungen gegen den russischen Angriff auf der Ukraine schwenkten tausende Demonstranten ukrainische Flaggen und hüllten sich in die Nationalfarben.

Auch in Österreich fanden ab Freitag zahlreiche Kundgebungen statt. In Linz wurde am Freitag um 16 Uhr im Volksgarten protestiert, am Samstag fanden sich für eine Kundgebung 600 Menschen auf dem Hauptplatz ein.

Die Demonstranten schwenkten ukrainische Flaggen, auf Schildern forderten sie die internationale Gemeinschaft zum Handeln und Russland zum Rückzug aus der Ukraine auf. Sprecher mit ukrainischen, aber auch russischen und weißrussischen Wurzeln forderten Solidarität für die Ukraine. Auch Vertreter von Grünen, SPÖ und NEOS hielten Reden. "Wir müssen jetzt schreien, um gehört zu werden", sagte Hauptinitiatorin Oksana Kuzo in ihrer Protestrede.

3000 bei Demonstration in Wien

"Wir wollen mit den Demonstrationen Druck auf die politisch Handelnden ausüben und ein Bewusstsein für die Notlage der ukrainischen Bevölkerung schaffen", sagt die gebürtige Ukrainerin im OÖN-Gespräch.

Eine Demo habe sie zuvor noch nie organisiert. "Ich bin am Donnerstag aufgewacht und es war plötzlich Krieg. Da hatte ich sofort das Bedürfnis, etwas zu unternehmen", sagt die hauptberufliche Pianistin. Sie nahm über eine Facebook-Seite mit anderen Ukrainern in Oberösterreich Kontakt auf, noch am selben Tag meldete sie die Demo an.

Friedensdemo vor dem Lindwurm in Klagenfurt Bild: Daniel Scharinger

Kuzos Familie lebt in Lwiw (zu Deutsch Lemberg) in der Westukraine. "Wir stehen ständig im Kontakt, aber die Situation kann sich natürlich stündlich ändern. Das ist wirklich ein fürchterliches Gefühl", sagt Kuzo.

Bei der bisher größten Ukraine-Demonstration Österreichs kamen am Samstag 3000 Menschen in Wien zusammen. Sprecher forderten auch hier scharfe Sanktionen gegen Russland und ein Ende des Kriegs.

Die Farben der ukrainischen Flagge prägten die Proteste. Bild: Volker Weihbold

Auch an der österreichischen Außenpolitik wurde dort teils heftige und emotionale Kritik geübt. Österreich habe Putin durch enge diplomatische Kontakte nach der Annexion der Krim 2014 in seinen Expansionsbestreben bestärkt und legitimisiert. Immer wieder formten sich Sprechchöre in ukrainischer oder russischer Sprache wie "Ruhm der Ukraine, Ruhm den Helden", aber auch "Russen gegen Putin".

Auch in den meisten anderen österreichischen Landeshauptstädten fanden Kundgebungen statt. In Salzburg gab es am Samstag nach einem ökumenischen Friedensgebet im Dom ein Lichtermeer.

Kundgebung vor dem Mailänder Dom in Italien Bild: APA/AFP/Tiziana Fabi

Mehr als 100.000 Menschen gingen am Sonntag in Berlin auf die Straße. In Spanien, Italien, Frankreich und den USA fanden Proteste statt. In der Schweiz protestierten Tausende für eine schärfere Linie der dortigen Regierung gegenüber Russland.

In den kommenden Tagen und Wochen sollen österreichweit Demonstrationen stattfinden. Am Dienstag um 18.30 Uhr findet auf dem Martin-Luther-Platz in Linz eine Kundgebung statt. (vaba)