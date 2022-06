Dass ein Egoist in einer Welt lebt, in der sich alles nur um ihn selbst dreht, weiß Alexandra mittlerweile. Immerhin wiederholt es jener Mann, der ihr als einer der ganz großen Musiker des Landes vorgestellt wurde, ständig. Nur was ein Weltbild ist, versteht die 17-Jährige noch nicht ganz. Falco singt, was er kann, was er ist und was er macht. Und Alona Egle erklärt geduldig, was er damit meint. Die Ukrainerin, die seit ihrem 14. Lebensjahr in Linz lebt, ist Deutschlehrerin.