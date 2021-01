"Wir machen weiter": Skigebiete bleiben trotz neuer Abstandsregeln geöffnet

Zunächst machte sich Ernüchterung breit. Denn als am heutigen Donnerstag der Entwurf zur neuen Verordnung der Bundesregierung veröffentlicht wurde, war darin auch die neue Abstandsregelung enthalten. Der Mindestabstand, den Personen, die nicht im selben Haushalt leben, einhalten müssen, wird von einem auf zwei Meter ausgedehnt. Und dies gelte auch in den Skigebieten, hieß es auf OÖN-Anfrage aus dem Gesundheitsministerium.

Wie bei den öffentlichen Verkehrsmitteln dürfe dieser Mindestabstand bei den Einstiegsbereichen zu den Liften aber unterschritten werden, wenn dies anders nicht möglich sei. Diese Ausnahmeregelung ließ Oberösterreichs Liftbetreiber schließlich aufatmen. "Wenn der Zwei-Meter-Abstand verpflichtend für sämtliche Bereiche gekommen wäre, hätten wir uns überlegen müssen, ob wir überhaupt noch einmal aufsperren. Weil es räumlich oft gar nicht möglich gewesen wäre. Mit der jetzigen Regelung können wir leben und wir machen weiter", sagt Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der Seilbahnholding Oberösterreich, zu der die Gebiete Dachstein-West, Krippenstein und Feuerkogel gehören.

(Fast) alles auf Anfang

An der Auslastungsgrenze von 50 Prozent in Gondeln und abdeckbaren Sesselliften, als auch an der Tragepflicht für FFP2-Masken hat sich nichts verändert. Dennoch müssen Liftbetreiber in vielen Bereichen noch einmal von vorne anfangen.

"Jetzt gilt es, die Anstellbereiche noch einmal zu adaptieren, sie auch in der Breite zu verlängern, um dort, wo es möglich ist, auf die zwei Meter Abstand zu kommen", sagt Helmut Holzinger, Vorstandsdirektor der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen (HiWu). Auch Bodenmarkierungen in den Anstellbereichen müssten erneuert werden. "In den Semesterferien werden wir zusätzliche Sicherheitskräfte einstellen, um auf die neuen Regeln aufmerksam zu machen", sagt Holzinger.

"Zuckerl" für Oberösterreicher

Eine goldene Nase werde sich aber trotz Öffnung im Lockdown niemand verdienen. "Viele glauben, wir haben geöffnet, weil wir uns ein super Geschäft erwarten. In Wirklichkeit fährt kein einziges Skigebiet heuer ein positiv Ergebnis ein", sagt Tröbinger. 70 Prozent weniger Gäste als im Vorjahr seien durch Kapazitätsgrenzen, geschlossene Hotels und Gastronomie in Oberösterreichs Skigebieten zu verzeichnen. Darauf habe man sich eingestellt, so etwas funktioniere auch "nur maximal eine Saison lang."

Für österreichische Skifahrer wolle man noch einmal ein "Zuckerl" anbieten. Unter dem Motto "Heimvorteil" schließen sich Hochficht, Wurzeralm, Kasberg, Höss Feuerkogel, Krippenstein und Dachstein-West zusammen und bieten ab Donnerstag 4-Stunden-Karten um 30 Prozent günstiger an.

Artikel von Gabriel Egger Redakteur Land und Leute g.egger@nachrichten.at