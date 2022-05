"Wir lernen in der Schule nicht, wie man einen Vertrag abschließt"

Beinahe die Hälfte der Jugendlichen in Österreich fühlt sich nicht gut auf ihre Zukunft vorbereitet. Der Grund dafür: fehlende "Life Skills", also praktische Fähigkeiten, die für ein selbstständiges Leben nötig sind. Dazu gehören auch wirtschaftliche Kenntnisse, etwa das Wissen, wie man Steuern zahlt oder eine Versicherung abschließt. Unter AHS-Schülern ist der Anteil derjenigen, die sich unvorbereitet fühlen, mit 75 Prozent besonders hoch.

Das geht aus einer Studie hervor, die die Organisation Youth Empowerment und Participation (YEP) im Auftrag der Stiftung für Wirtschaftsbildung durchgeführt hat. Mehr als 1100 Schüler von 13 bis 19 Jahren wurden dafür befragt.

"Ich kann das nur bestätigen", sagt Susanna Öllinger, Bundesschulsprecherin und AHS-Landesschulsprecherin. "Wir haben zwar das Fach Geografie und Wirtschaftskunde, aber darin wird Wirtschaft oft ein bisschen wie ein Stiefkind behandelt." Dabei beinhalte Wirtschaftskunde die Vermittlung von "ganz grundlegenden Dingen, wie zum Beispiel wie man einen Mietvertrag abschließt oder ein Gehalt verwaltet", sagt die Schülerin des Europagymnasiums Perg. "Berufsschüler beispielsweise beginnen mit 15 eine Lehre und verdienen eigenes Geld, aber vielen hat niemand beigebracht, wie man damit umgeht." Es gebe zwar Angebote wie den Unternehmer- und Finanzführerschein, aber die Teilnahme sei freiwillig.

Öllinger würde ein eigenes Fach Wirtschaftskunde für sinnvoll erachten, ebenso wie Georg Hans Neuweg, Vorstand des Instituts für Wirtschafts- und Berufspädagogik an der Johannes Kepler Universität Linz (JKU). Allerdings gehe das Problem mitunter viel weiter, sagt er: "Es fehlen schlicht die Grundkompetenzen." Der Pisa-Studie von 2018 zufolge seien im Bereich Lesen und Schreiben 24 Prozent der Jugendlichen nach der Pflichtschule Risikoschüler, in Mathematik 21 Prozent. "Wenn ein 15-Jähriger nicht sinnerfassend lesen kann, wird er daran scheitern, einen Versicherungsvertrag zu verstehen."

"Wirtschaftliche Analphabeten"

Wie es tatsächlich um die wirtschaftliche Bildung an Österreichs Schulen steht, sei übrigens nicht gesichert: Denn Österreich habe bei der Pisa-Studie bisher noch nie am Zusatzmodul Finanzbildung teilgenommen. Dies werde heuer erstmals der Fall sein, die Daten würden aber erst 2023 vorliegen. Es gebe jedoch kleinere Studien, etwa von der Wirtschaftsuniversität Wien, die wenig erfreuliche Ergebnisse erbracht hätten. "Das persönliche Liquiditätsmanagement funktioniert einigermaßen", sagt Neuweg. "Mängel gibt es aber, was den Umgang mit Finanzdienstleistungen betrifft, wie Versicherungen abschließen, Pensionsvorsorge treffen, Kenntnisse über Sparformen abseits von Sparbuch und Bausparvertrag."

Die Folge des "volkswirtschaftlichen Analphabetismus", sagt Neuweg, führe zu einem Gefühl, abgemeldet zu sein, nicht mehr teilhaben zu können. Dies löse eine Skepsis gegenüber den Märkten aus, die bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei. "Die Märkte, denen wir immer noch unseren Wohlstand verdanken, hängen aber eng zusammen mit der Demokratie. Und die lebt davon, dass Menschen daran teilnehmen", sagt Neuweg. "Wenn sie beginnen, sich aus mangelndem Verständnis aus der Demokratie zurückzuziehen, ist das ein großes Problem."