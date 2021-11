Die Aussage von Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP), wonach es in Oberösterreich genug Intensivbetten gäbe, sei ein "Schlag ins Gesicht", sagte Mediziner, der anonym bleiben möchte, im Gespräch mit den OÖN. Die Politik schiebe Verantwortung ab, dies zeige die "Gelähmtheit dieses funktionellen Apparates, der eigentlich jetzt ergriffen werden müsste". Es sei eine "Schande, was derzeit in unseren Krankenhäusern in OÖ - geschuldet der Politik unseres Bundeslandes - stattfindet".