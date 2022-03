Patrick Wögerbauer hat zwar keine besonders große Wohnung. "Aber in unserem Kinderzimmer hätte bestimmt eine kleine Familie Platz." Und auch Tanja Kraska will helfen: "Wir könnten bei uns auch bis zu drei Personen aufnehmen." Die Angebote der beiden Linzer sind nur zwei von vielen, die Albin Walchshofer in den vergangenen Tagen erreichten.

Der gebürtige Sierninger hat in seiner neuen Heimatstadt die "Ukrainenhilfe Leonding" gegründet. "Es war mir ein Bedürfnis, als ich die schrecklichen Bilder vom Krieg gesehen habe", sagt er. 15 Mitstreiter habe er mittlerweile an seiner Seite – und Hunderte Hilfsangebote. Ein Fleischer aus der Gemeinde stellt seinen Lagerraum zur Verfügung, eine Ukrainerin, die in Linz lebt, hat in Pasching eine Sammelstelle gegründet.

"Es geht uns darum, dass möglichst viele Gemeinden eine eigene Aktion ins Leben rufen. Alberndorf hat sich schon bei uns gemeldet. Wir können nicht alle Ukrainer retten, aber helfen müssen wir einfach", sagt Walchshofer.

"Bitte keine Kleidung"

Dringend benötigt werden Medikamente, Babynahrung, Windeln, Feuchttücher, Batterien und Hygieneartikel.

Neben zahlreichen Privatpersonen sammeln auch Oberösterreichs große Hilfsorganisationen für die leidgeprüfte Bevölkerung in der Ukraine. Verbandsmaterial, Lebensmittelkonserven, Decken und alles, was Babys brauchen, "aber bitte keine Kleidung, davon gibt es derzeit genug", sagt Christian Schörkhuber, Leiter der Volkshilfe-Flüchtlingsbetreuung. Die Sachspenden können in den Shops der Hilfsorganisation abgegeben und sollen dann in die westukrainische Stadt Czernowitz transportiert werden. Während das Rote Kreuz Notbettenlager bereitstellt, organisiert die Volkshilfe für die in Oberösterreich ankommenden Kriegsflüchtlinge Überbrückungsunterkünfte, in denen die Menschen bis zu sechs Monate lang bleiben können. Derzeit sind aber noch kaum Menschen aus der Ukraine nach Oberösterreich gekommen, sagt Marion Huber von der Caritas Oberösterreich. "Die, die bereits ankamen, sind vor allem bei Verwandten und Freunden, die hier leben, untergekommen", sagt sie. Für die Hilfe vor Ort sei man in Kontakt mit den Caritas-Partnern. "Wir müssen gut abklären, was an Sachspenden wirklich gebraucht wird und wie wir sie transportieren können", sagt Huber.

Demo in Linz

Ein Menschenmenge füllte gestern Abend den Linzer Martin-Luther-Platz, eine Demo gegen die Gewalteskalationen in der Ukraine. Zwischen den Köpfen der Menschen ragten Ukraine-Fahnen und Friedenssymbole empor. "Wir müssen auf die Straße ziehen", sagte Gunther Trübswasser, der ehemalige Vorsitzende von SOS-Menschenrechte. "Wir müssen zeigen, dass der Wahnsinn von Putin nicht toleriert wird." "Nicht immer nur von Solidarität sprechen, wir müssen Solidarität auch leben", sagte Demonstrant Alexander Rath.

"Unsere Freunde, unsere Verwandten, unsere Kinder sterben", sagte eine Rednerin mit brüchiger Stimme ins Mikrofon. "Unser Land zerfällt." Stille. Ehe sie auf Ukrainisch zu singen begann. Dutzende Handykameras wurden gezückt. Ehe wieder tosender Applaus den Platz füllte.