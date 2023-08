"Wir kaufen dein Auto": Lästige Werbeflyer auf der Windschutzscheibe

Für die Praktik des Verteilens von Werbematerial an Fahrzeugen existieren sehr wohl gesetzliche Schranken", sagt Maria Praher, Rechtsanwältin und Partnerin der Kanzlei SCWP in Linz. Für die Benützung von Straßen mit öffentlichem Verkehr im Sinne der StVO zu verkehrsfremden Zwecken – zum Beispiel Werbung – ist eine Bewilligung erforderlich. Bestimmte Tätigkeiten sind zwar ausgenommen, das Anbringen von Werbekarten an Autos erfüllt aber keinen Ausnahmetatbestand.