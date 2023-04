"Wir Jäger können den Wald nicht alleine retten"

Es sind wahre Delikatessen für das Rehwild: Junge Triebe von Bäumen und Sträuchern, grüne Blätter und Knospen bilden für die Feinschmecker die ideale Nahrungsquelle. Sehr zur Last der Land- und Forstwirte: Immer häufiger nahmen diese im Jahr 2022 die Wildschadensberatung in Anspruch. Denn der Verbiss an den Trieben von frisch gesetzten Bäumen und die Schäden durch das Verfegen des Geweihs der Rehböcke und Hirsche an den Baumstämmen nahmen stetig zu.