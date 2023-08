"Wir in Hallstatt sind ja keine Kinder"

HALLSTATT. Wenn Susanne Kraus-Winkler (VP) am 28. September in Hallstatt den Kongress "Lebenswerter Alpenraum" eröffnet, werden Österreichs Tourismus-Staatssekretärin keine Herzen zufliegen. Zumindest nicht jene der Gemeindepolitiker. "Wir haben uns hier über diese Wortwahl wirklich sehr geärgert. Das war belehrend und herablassend", sagt Hallstatts Bürgermeister Alexander Scheutz (SP).

In einem Interview mit der Kleinen Zeitung hatte Kraus-Winkler den Hallstättern ausgerichtet, sie hätten ihre Hausaufgaben rund um das Besuchermanagement nicht gemacht. Jedes Thermenhotel und jedes Einkaufszentrum wisse, wie man Gleichzeitigkeit manage. In Hallstatt werde aber derzeit so gut wie überhaupt nichts gemanagt. Der Zugang in die Gemeinde müsse reguliert werden, Gäste sollten sich einen "Slot" buchen müssen, sagte sie. "Wenn das so einfach wäre, hätten wir es längst gemacht. Eine Gemeinde lässt sich außerdem nicht mit einem Hotel oder einem Supermarkt vergleichen. Außerdem: Hausaufgaben? Wir sind ja hier keine Kinder", sagt Hallstatts Bürgermeister.

"Vertragen nur die Hälfte"

"Hallstatt-Tickets", wie von Kraus-Winkler angedacht, könne sich Scheutz zwar vorstellen. Allerdings nur für Fernreisende. "Dann ist eben Hallstatt genauso buchbar wie Machu Picchu. Aber was machen wir zum Beispiel mit einem Goiserer? Muss der sich ein Ticket reservieren, wenn er in Hallstatt mit jemandem auf einen Kaffee gehen möchte? Das halte ich für keine gute Lösung", sagt Scheutz.

Auch Venedig hatte bereits zur Sommersaison 2022 geplant, für Tagesbesucher eine Reservierungspflicht samt Gebühr einzuführen. Doch so einfach war es dann doch nicht: Wegen fehlender Genehmigungen regionaler Behörden wurde die Einführung auf frühestens 2025 verschoben. Einig sind sich Kraus-Winkler, Scheutz und viele Bürger Hallstatts aber in einem Punkt doch: Der Status Quo ist keine Option. "Wir haben wirklich sehr viel versucht, was Besucherlenkung betrifft. Aber wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. Wir vertragen als Ort nur die Hälfte der Touristen, die jetzt kommen", sagt Scheutz.

Tunnelblockade der Bürgerliste

Die Gemeinderatsfraktion "Bürger für Hallstatt" hat deswegen gestern Mittag den Zufahrtstunnel zur Gemeinde für rund 15 Minuten blockiert, um erneut auf die Überbelastung durch Touristen aufmerksam zu machen. Mehr als 100 Personen schlossen sich ihr an. "Wir müssen Besucherzahlen wie vor zehn Jahren erreichen. Damals kamen 85.000 Autos pro Jahr nach Hallstatt, das war noch vertretbar. Heute haben sich diese Zahlen nahezu verdreifacht", sagt Friedrich Idam von der Bürgerliste. Bürgermeister Scheutz besuchte die Kundgebung zwar ebenfalls, unterstrich auch deren Wichtigkeit, mit dem Zeitpunkt war er allerdings nicht glücklich. Denn im Hintergrund waren bereits Planungen für ein neues Projekt angelaufen, gemeinsam mit Verkehrsplanern, Nachbargemeinden, Tourismus, Land und Österreichwerbung. Thema: Lenkung von Besucherströmen und Kontingentierung. Der Startschuss erfolgt am 9. September.

"Wenn Sie mich fragen, dann kann eine Lenkung nur über die Landesstraße funktionieren. Dann muss der Schranken nicht nur bei Lawinengefahr runtergehen, sondern auch bei einer völligen Überfüllung des Orts", sagt Scheutz. Doch Hallstatt sei eben nicht am Ende des Tals und er verstehe, dass Obertraun und die steirischen Orte damit keine Freude hätten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger