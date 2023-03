"Wir hatten Sorge, dass wir in ein komplettes Desaster schlittern"

Der Winter ist auf Versöhnung aus. 20 Zentimeter Neuschnee fielen in der Nacht auf gestern in höheren Lagen. 15 weitere sind prognostiziert, bis der Schneefall am Donnerstag auch in 2000 Metern Seehöhe wieder in Regen übergeht. Ein passender Abschluss für eine Skisaison, die für Oberösterreichs Liftbetreiber nie so wirklich in Schwung kam. Für sie war es ein Slalomkurs, der zwischen Tauwetter und Teuerung schwer gesteckt war. Um Bilanz zu ziehen, ist es in Gosau und Hinterstoder noch zu früh.