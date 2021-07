"Wir haben uns Ferien verdient"

Immer wieder blickt Leonhard auf die Uhr. Doch der Zeiger scheint sich einfach nicht von der Stelle zu bewegen. In wenigen Minuten bekommt der Volksschüler sein Zeugnis überreicht. Und dann geht es endlich ab in die Ferien. Ein Schuljahr mit Höhen und Tiefen, Distance Learning und Schichtbetrieb geht zu Ende.

"Man merkt schon, dass die Nerven bei vielen blank liegen, das letzte Schuljahr hat uns wirklich viel Puste gekostet", sagt Herta Keber, Direktorin der Linzer Mengerschule, Volksschule 40. "Diese Ferien haben wir uns wirklich verdient."

Abgetaucht

Leonhard Humer ist einer von 152 Schülern der VS 40, für die heute die Ferien beginnen. "Auch wenn das vergangene Schuljahr recht anstrengend war, war es dennoch sehr schön. Aber jetzt freue ich mich schon auf die Ferien."

Groß ist die Freude auch in der Informatik-Mittelschule in Steyregg. "Wir können sehr stolz auf uns sein, dass wir dieses Schuljahr gemeinsam geschafft haben", sagt Lehrerin Barbara Manzenreiter. "Mit manchen Kindern war das gar nicht so einfach." Gerade während der Zeit des Distance Learnings konnten die Lehrer viele Kinder nicht erreichen. Sie waren "wie abgetaucht", sagt Manzenreiter. "Das liegt entweder an der Betreuung durch die Eltern oder an der fehlenden technischen Ausstattung daheim." Daher brachte die Mittelschule vielen Kindern Laptops nachhause. "Aber als es zurück in die Präsenz ging, war fast alles wieder wie früher", sagt die Lehrerin.

Als Lehrerin beendet Doris Ganglbauer von der Volksschule Steyr-Gleink dieses Schuljahr. Und startet ins kommende als Direktorin. "Ich hoffe, unsere Schüler erholen sich gut. Viel Zeit zur Entspannung werde ich in den Ferien leider nicht haben", sagt Ganglbauer. "Es gibt viel vorzubereiten."

"Sicherlich machen Sie sich schon Gedanken darüber, wie Ihr Kind in diesen Herbst starten wird und inwiefern Corona den Schulalltag beeinflussen könnte", steht in dem Brief, der auf Ganglbauers Schreibtisch liegt: der Elternbrief von Bildungsminister Heinz Faßmann (VP). Mit dem neuen Schuljahr gehen an den Schulen im Herbst auch wieder die Selbsttests los. Zwei Wochen lang müssen sich Schüler montags, mittwochs und freitags testen. Um ihnen die Unsicherheit zu nehmen, dürfen Eltern in der Volksschule Steyr-Gleink beim Covid-19-Test ihrer Schulanfänger dabei sein. "Gleich ein Stäbchen in der Nase zu haben ist halt leider nicht der schönste Schulstart", sagt Ganglbauer.

"Distanzunterricht bleibt nicht ohne Folgen"

Das Schuljahr ist aus, die Ferien beginnen, die Freude ist groß. Allerdings hatte das vergangene Schuljahr, das über weite Strecken im Fernunterricht lief, laut einer aktuellen Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) auch negative Folgen.

Es gebe "erste Evidenzen", die auf "durchaus gravierende Auswirkungen" der Schulschließungen auf die Bildungslaufbahn hindeuten. So waren zuletzt 3800 Jugendliche, die sonst eine Lehre beginnen oder in weiterführende Schulen wechseln würden, "unversorgt", heißt es in der Studie. Das bedeutet, dass deren weitere Bildungskarriere "noch unklar" sei. Eine abschließende Analyse sei zwar erst mit Vorliegen der offiziellen Schulstatistik Mitte 2022 möglich, sagt Studienautor Mario Steiner. Klar sei aber: "Der Distanzunterricht bleibt nicht ohne Folgen."

Weniger Lehrlinge

Die Zahl der Neueintritte in die betriebliche Lehre ist laut Steiners Berechnungen seit der Pandemie kontinuierlich gesunken, zwischen Juni 2019 und Juni 2021 gab es einen Rückgang um 8,4 Prozent. Insgesamt hätten 570 Jugendliche weniger eine Lehre begonnen. "Es besteht also die Gefahr, dass ein Teil davon zu frühen Bildungsabbrechern geworden ist."

Auch bei den Übertritten in weiterbildende Schulen sieht Steiner "deutliche Auswirkungen": Die Berufsbildenden Höheren Schulen (BHS) verzeichneten ein Minus von 2,4 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Schuljahr, die AHS-Oberstufen ein Minus von 4,2 Prozent und die Berufsbildenden Mittleren Schulen ein Minus von 7,1 Prozent. Zugleich gab es in den höheren Schulstufen aber weniger Abbrüche als üblich. Das könnte laut Steiner an geringerer Selektivität während der Pandemie liegen.

Lehrerbefragung zu Lockdown

Ernüchternd fallen auch die Ergebnisse der Lehrerbefragung zum Fernunterricht im Lockdown an Mittelschulen und AHS-Unterstufen aus, die in der Studie referiert werden: Aus Sicht der Pädagogen hat der Fernunterricht insgesamt zu Kompetenzverlusten bei den Schülern geführt. Diese Ergebnisse sieht Steiner durch internationale Kompetenzerhebungen bestätigt.

Besonders stark habe es jene Jugendlichen getroffen, die nach Einschätzung ihrer Lehrer daheim wenig Lernunterstützung bekommen oder etwa bei der technischen Ausstattung benachteiligt sind.