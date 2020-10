"Wir haben schon überlegt, das Auto zu kaufen"

"Das Laden des Zoe ist wirklich ganz einfach: Kabel anstecken, Ladekarte an die Wallbox halten – fertig!" Josef Forster, der mit seiner Partnerin am Linzer Forschungsprojekt Urcharge teilnimmt, kann sich inzwischen für die E-Mobilität erwärmen. Ganz anders seine Lebensgefährtin: "Die Heizung des Renault Zoe erinnert an jene eines VW Käfers in den 1970er-Jahren!", sagt Sonja Kimeswenger.

Trotz der gefühlten Tief-Temperaturen im Fahrzeuginneren denkt die Linzerin schon an die Zeit nach dem Testende, wenn das Paar Ende Oktober den elektrischen Franzosen wieder hergeben muss: "Wir haben schon laut überlegt, das Auto zu kaufen", so Kimeswenger. Nachsatz: "Für die Stadt." Denn praktisch sei der Kleine schon – für das städtische Gewusel. Flink, wendig, hohe Reichweite, kein CO2-Ausstoß, verständliche Menüführung (Navi, Telefon etc.) des Infotainmentsystems: "Der Renault hat schon so seine Vorteile", resümiert dann auch Josef Forster.

Und dann wären da noch die niedrigen Kosten. 8000 Kilometer hat das Paar seit Mai mit dem Zoe abgespult. Damit liegt es im österreichischen Durchschnitt: 20.000 Kilometer pro Jahr oder knapp 1700 Kilometer pro Monat. Im Juli haben Kimeswenger und Forster 529,73 Kilowattstunden (kWh) Strom in ihren Zoe getankt. Kosten: 101,01 Euro plus 20,75 Euro Miete für die Wallbox. Macht 23 Cent pro Kilowattstunde. Bei einem aktuellen Verbrauch von 13,6 kWh summiert sich der Preis pro 100 Kilometer auf 3,12 Euro. Ein Schnäppchen im Vergleich zu Verbrennern.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Carsten Hebestreit Redakteur Motor c.hebestreit@nachrichten.at