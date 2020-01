Wir haben noch mehr Gäste als im Vorjahr

Als erstes Skigebiet läutete man in Hinterstoder und auf der Wurzeralm am 7. Dezember die Skisaison ein, Maschinenschnee sei Dank. Naturschnee und Sonnenschein verschafften der Region in den letzten Tagen einen wahren Besucherstrom. Letzten Sonntag zählte man auf der Höss 7500 Besucher, auf der Wurzeralm waren es mehr als 4000."Wir konnten den schwachen Start rasch ausbessern, mittlerweile stehen wir dem Vorjahr um nichts mehr nach", sagt Helmut Holzinger, Geschäftsführer der Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen.Bei 140 Zentimetern Schnee am Berg sind fast alle Pisten offen. Die "Trinkl-Abfahrt" bleibt weiterhin gesperrt, sie wird für den Ski-Weltcup Ende Februar vorbereitet.

Wintersportler mussten sich am Hochficht lange gedulden. Sie können erst seit Samstag, dem 21. Dezember, über die schneebedeckten Hänge wedeln.

Aktuell lockt der Hochficht mit Skibedingungen wie aus dem Bilderbuch. „Unsere Besucher freuen sich enorm, dass sie jetzt endlich skifahren gehen können. In der Region sind alle Hotels ausgebucht“, sagt Gerald Paschinger, Geschäftsführer der Hochficht-Bergbahnen. Nachdem der für 7. Dezember geplante Saisonstart zweimal verschoben worden war, startete man am Hochficht wenige Tage vor Weihnachten mit zwei Pisten in die Saison und baute den Betrieb in den folgenden Tagen aus. Inzwischen sind alle Hauptpisten geöffnet. Die einzigen Sorgenkinder bleiben die Stierwiesen-, die Hochwald- und die Family-Zwieselberg-Abfahrt.

Kasberg-Grünau im Almtal

Bei Pulverschnee und wolkenlosem Himmel strahlten die Wintersportfreunde in den letzten Tagen auch im Skigebiet Kasberg-Grünau mit der Sonne um die Wette. Allerdings ließ das Weiß auch hier lange auf sich warten. „Frau Holle meinte es anfangs einfach nicht gut mit uns“, sagt Josef Schrey, Betriebsleiter der Almtal-Bergbahnen, „doch zu Weihnachten gab es den Neuschnee dann quasi als Geschenk“. Die Zeit bis Weihnachten wurde seit dem Saisonstart am 14. Dezember mit Schnee aus der Kanone überbrückt.

Inzwischen tummeln sich mehr als 2500 Besucher täglich auf den Pisten des Skigebiets. Mit Ausnahme des Spitzplanecks und der Talabfahrt sind am Kasberg alle Pisten geöffnet. „Wenn es dann am Wochenende noch einmal schneien wird, dann kann das Spitzplaneck auch bald befahren werden“, sagt Schrey. Ob der Schnee aber bis zur Talstation auf 600 Meter vordringt, ist fraglich.

Dachstein-West

Mehr als 15.000 skibegeisterte Gäste lockten Neuschnee und Sonnenschein vergangenen Sonntag ins Skigebiet Dachstein-West. Mit den Besucherzahlen der aktuellen Saison liegt man knapp neun Prozent über denen des Vorjahres.

„Wir sind zwar eine Woche später als geplant und mit sehr eingeschränktem Betrieb gestartet, haben das Minus aber rasch wieder ausgebügelt. Wir zählen sogar noch mehr Wintersportler als im Vorjahr im Skigebiet Dachstein-West“, sagt Dietmar Tröbinger, Geschäftsführer der oberösterreichischen Seilbahnholding.

Bei aktuellen 90 Zentimetern Schnee am Berg und 25 Zentimetern im Tal sind seit Weihnachten alle Hauptbahnen in Betrieb. Lediglich am Feuerkogel werden zwei Schlepplifte nicht bedient. „Das wird sich mit den vorhergesagten Schneemengen am Wochenende aber sicherlich auch bald erledigt haben“, sagt Tröbinger.

Perfekte Wetterbedingungen locken zum Ferienende auf die Pisten