"Wir geben Kindern Gelegenheit, auszubrechen"

DNA-Analysen, ein Interview mit dem Linzer Stadtpolizei-Chef Karl Pogutter, Einblicke ins Astronautentraining und vieles mehr. All das sind Kurse, die ab Montag die jüngsten Studenten des Landes in der Kinderuni besuchen. Zum 20. Mal gibt es diese heuer – ihr "Gründungsrektor" Andreas Kupfer hat sie damals, nachdem er von einer ähnlichen Idee in Deutschland gelesen hatte, auch in Steyr installiert und oberösterreichweit etabliert.