Wer die Grundschule in Welsberg besucht, darf eines nicht: mit Straßenschuhen unterwegs sein. Denn in der Schule im Südtiroler Pustertal gibt es ausschließlich Holzböden. Sie schaffen nicht nur eine wohlige Atmosphäre, sondern sind auch Ort zum Lernen. Wie in der vierten Klasse, wo die Schüler gerade eine Bildgeschichte schreiben – auf dem Boden, unter den Tischen, in der Fensternische im Vorraum.