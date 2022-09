"Wir erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange"

Die Welt versammelt sich an einem Ort: dem Campus der Linzer Johannes Kepler Universität. Hier diskutieren 200 Studierende aus mehr als 70 Ländern darüber, wie eine Zukunft im Angesicht der Klimakrise aussehen kann. Und wie viel Gewohntes nicht mehr selbstverständlich sein wird.

Ausgerichtet wird die Festival University, die heuer bereits zum zweiten Mal stattfindet, von der Kepler-Universität und der Ars Electronica. Deren künstlerischer Leiter Gerfried Stocker spricht im Interview über den internationalen Austausch, warum Österreich dringend Hilfe von außen braucht und die große böse Schlange "Klimawandel".

Wer an "Festival" denkt, denkt an Musik, Party, Alkohol, aber nicht an eine "University". Warum also der Name?

Gerfried Stocker: Bei Festivals werden viele Menschen an einem Ort zusammengebracht. Eine Universität muss vom Ausbildungs- und Trainingscharakter wegkommen, zu einem Ort werden, wo man die Welt entdeckt und dem Alltag kreativ entgegenblickt.

Sollten wir öfters aus dem Alltag ausbrechen?

Wir brauchen mehr Kreativität, wir brauchen neue Ideen. Weil so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Die vielen Widersprüche in der Gesellschaft haben ja auch eine Kraft, aus der etwas entstehen kann.

Apropos Widerspruch: Die Festival University verbindet Wissenschaft und Kunst. Detailverliebte strenge Wissenschaft und ungebundene Kunst, passt das überhaupt zusammen?

Das gehört gemeinsam in einen Topf geworfen und ordentlich umgerührt. Vielleicht noch etwas Wärme dazu, wenn’s sein muss. Über Jahrhunderte haben wir uns eingeredet, dass die beiden getrennt sein müssen, aber das stimmt ja nicht. Werfen wir die zwei mal zusammen und schauen wir, was rauskommt.

Bei der Festival University sind heuer mehr als 70 Länder dabei.

Die Internationalität ist der beste Beigeschmack. Wir sind ja längst in einer Zeit angekommen, in der die Möglichkeit zu globaler Kooperation überlebensnotwendig ist. Da reicht die einzelne Perspektive einer Wissenschaft und einzelner Länder nicht mehr aus.

Wie profitiert Linz von den vielen Eindrücken?

Wenn man eine Stadt in einem so kleinen Land wie Österreich ist, kann man viel lernen. Wenn man wettbewerbsfähig bleiben will, wenn man mitspielen will, kann man sich nicht nur auf das verlassen, was man aus eigener Kraft schafft. Man muss sich Hilfe und Expertise von außen holen. Und die holen wir uns mit der University.

Ein zentrales Thema der Festival University ist der Klimawandel. Kann Kunst den Klimaschutz voranbringen?

Der Klimawandel ist nicht zu verhindern, wir können nur das Schlimmste verhindern. Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir unsere Welt so sehr ändern, dass sie nicht mehr dieselbe ist. Und uns Fragen stellen, die man sich nicht zu stellen traut: Wie viele Arbeitsplätze ist die Energieumstellung wert? Auf wie viel wollen wir verzichten? Wie gehen wir reiche Länder mit unserer Verantwortung gegenüber ärmeren, die kaum Möglichkeiten zum Klimaschutz haben, um.

Welche Rolle spielt die Kunst?

Wir wissen so viel über die Schäden der CO2-Emissionen, aber es hat sich überhaupt nichts verändert. Wir kommen nicht ins Handeln, wir erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange. Also reichen Fakten anscheinend nicht, wir brauchen einen anderen Zugang, und den liefert die Kunst. Sie ist mit ihren Eindrücken der Stachel im Fleisch der Gesellschaft. Ein Störfaktor, der unheimlich wirkungsvoll ist.

Der Überfluss an Kunstmessen und Biennalen ist aber sicher wenig nachhaltig.

Da ist etwas im Gange: Künstler fragen sich, welche Materialien sie für eine Ausstellung verwenden, auf welchem Papier man Programmhefte druckt. Wir bei der Festival University arbeiten nur mit regionalen Dienstleistern zusammen.

Und wenn das Festival gleich im Internet stattfindet?

Die technischen Möglichkeiten, dass wir diese Konzentration von realen Begegnungen ersetzen können, sind noch lange nicht da. Da müssten wir weit in die Science Fiction hineinspringen. Ich will mir nicht vorstellen, dass wir die Welt so zugrunde richten, dass wir in Bunkern sitzen und die Welt nur mehr mit VR-Brillen erleben können. Dann sind die Brillen vielleicht noch von Facebook lizensiert. Nein, danke! Das ist so ein grausiges Bild von Leben und Gesellschaft. Da kann ich mir nur wünschen, dass so etwas nie passiert.

Was soll von der Festival University nachhallen? Was nehmen sich die Studierenden mit?

Die Festival University ist ein sehr begrenzter Zeitraum, aber hier können sich die Jungen entfalten, eine gute Zeit haben und diskutieren. Hier werden viele Lernprozesse ausgelöst. Die werden bei uns Organisatoren aber noch viel größer sein.

Was nehmen Sie mit?

Dass es ganz viel Arbeit zum Organisieren ist. Aber da ist eine Produktivkraft drinnen, das ist unglaublich. Die Idee ist, dass wir die Festival University nächstes Jahr auf ein ganzes Semester verlängern. Dann irgendwann eine ganze Universität und bald die ganze Welt (lacht)! Es kann ja nicht sein, dass sich die ganze Welt verändert, und die Unis tun wie immer.

Sie sind Ingenieur der Nachrichtentechnik, hätten Sie damals gerne an der JKU studiert?

Ich kann ja jetzt gar nichts anderes als Ja sagen. Wenn man an Kunst und Technik interessiert war, dann hat man in meiner Zeit nur eine Möglichkeit gehabt: an einer technischen und an einer künstlerischen Uni studieren. Und an beiden wäre man ein Spinner gewesen.

Warum sollten auch die Leute, die keinen Bezug zu Wissenschaft, Technik oder Kunst haben, das Ars Electronica Festival von 7. bis 11. September besuchen? Es findet ja auch an der JKU im Kepler’s Garden statt.

Weil wir nicht die Attitüde haben, dass nur die kommen dürfen, die Kunst studiert oder sich drei Monate vorbereitet haben. Bei uns gibt es die typischen schwarz gekleideten Kulturliebhaber, aber auch die Großeltern mit den Enkelkindern. Das ist wie ein Marktplatz, da ist für jeden was dabei.

Studenten schreiben über das University Festival: