Seit einem Jahr lebt und forscht der Innviertler Spitzenmediziner Josef Penninger wieder in Vancouver, Kanada. Im OÖN-Interview spricht er darüber, welche wissenschaftlichen Herausforderungen er in der Medizin erwartet und was seine Forschungsvisionen sind. Er spricht auch über die Sinnhaftigkeit der Masernimpfung und über seine Beziehung zum Innviertel.