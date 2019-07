"Wir dürfen uns mit dem Hunger nicht abfinden"

"Aus Proteinmangel begann sich seine Haut abzulösen", sagte Landau. "Es ist eines der Bilder, die ich nicht vergessen werde."

Landau war kürzlich in den Kongo gereist. Bei einem Besuch am Mittwoch in Linz schilderte er gemeinsam mit Franz Kehrer, Direktor der Caritas Oberösterreich, und Andrea Fellner, Länderreferentin für den Kongo, seine Eindrücke. Der zentralafrikanische Staat ist eines der Schwerpunktländer der Caritas Oberösterreich, viele Hilfsprojekte werden dort umgesetzt.

Langfristige Hilfe

Unter anderem unterstützt die Organisation vier Gesundheitszentren, in denen hungernde Kinder wie jener acht Monate alte Bub aufgepäppelt werden. Um die Ernährungssituation in dem bitterarmen Land langfristig zu verbessern, beraten Experten Bauern, wie sie ihre Erträge steigern können. Landau: "Wir dürfen uns mit dem Drama des Hungers nicht abfinden."

