"Wir dürfen das Sterben der Kinder nicht hinnehmen"

"Die Kinder sind abgemagert und apathisch. Ihre Gesichter sind greisenhaft eingefallen, auf ihrer Haut zeigen sich Entzündungen. Sie weinen nicht einmal, weil ihnen die Kraft dazu fehlt." So schildert Andrea Fellner von der Caritas Oberösterreich den Anblick, der sich Besuchern in den Ernährungszentren in der Demokratischen Republik Kongo bietet, wo hungernde Kinder von null bis fünf Jahren aufgepäppelt werden.

Fellner ist Länderreferentin für den Kongo, eines der Schwerpunktländer der Caritas Oberösterreich. Kürzlich begleitete sie Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich, auf einer Reise in den afrikanischen Staat. Dabei besuchten sie einige der Hilfsprojekte, die die Caritas Oberösterreich dort unterstützt. Zu ihnen gehören vier Ernährungsstationen in der Hauptstadt Kinshasa. Nach ihrer Rückkehr beschrieben Fellner und Landau Linz ihre Eindrücke.

2000 Kinder pro Jahr betreut

Der Kongo gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, mehr als 40 Prozent der Kinder sind unter- oder mangelernährt. Um solche Fälle kümmern sich die Ernährungszentren: "Besonders schlimm betroffene Kinder werden einige Wochen stationär behandelt", erklärt Fellner. Danach wird die Behandlung ambulant fortgesetzt, bis die kleinen Patienten wieder bei Kräften sind. Insgesamt 2000 Kinder werden pro Jahr betreut. "Andere derartige Zentren gibt es nicht", sagt Fellner. "Ohne uns hätten diese Kinder keine Chance." Die Stationen seien spendenfinanziert, etwa 72.000 Euro sind notwendig, um alle vier ein Jahr lang zu betreiben. "Wir dürfen uns mit dem Sterben der Kinder nicht abfinden", ruft Landau dazu auf, Hilfe zu leisten.

Ein weiteres Projekt widmet sich der dörflichen Bevölkerung. Es soll die Lage von rund 5000 Familien auf dem Land verbessern. "Etwa 80 Prozent der Kongolesen sind Kleinbauern. Sie gehören zu den Ärmsten im Land", sagt Fellner.

Bei dem Programm erhalten sie etwa Schulungen zu Themen wie nachhaltigem Anbau und bekommen Saatgut sowie Nutztiere, zudem gibt es Alphabetisierungskurse. "Wir wollen dazu beitragen, die Armut nachhaltig zu bekämpfen", betont Landau. "Ein Dorfältester hat einmal gesagt: ‚Wir haben den Hunger aus unserem Dorf vertrieben.‘ Das ist unser Ziel."

Artikel von Luise Walchshofer Redakteurin Land und Leute l.walchshofer@nachrichten.at