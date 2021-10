Wir drehen wieder mal an der Uhr, wie lange noch?

Am Sonntag endet die Sommerzeit und die Uhren werden um 3 Uhr früh auf 2 Uhr – damit auf Normalzeit – zurückgedreht.

Wie lange noch? 2018 kam es zu einer EU-weiten Online-Umfrage im Zuge einer Bürgerbeteiligung. Bei dieser sprachen sich von den 4,6 Millionen Teilnehmern 84 Prozent für ein Ende der Zeitumstellung aus. Die meisten votierten für eine dauerhafte Sommerzeit.

Im Jahr darauf stimmte dann auch das EU-Parlament mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021 bzw. 2022. Die Kommission schlug daraufhin die Abschaffung offiziell vor. Passiert ist seither kaum etwas. Der Ball liegt nun beim EU-Rat, zuständig sind die Verkehrsminister. Denn die EU-Mitgliedstaaten müssen selbst entscheiden, ob sie dauerhaft auf Sommer- oder auf Winterzeit umstellen wollen.

Aus vielen Ländern kamen Bedenken, weil eine einheitliche Zeitzone wirtschaftlich wünschenswert erscheint. Wegen der Corona-Pandemie ist das Thema Zeitumstellung in der EU in den Hintergrund gerückt. "Wenn die EU-Organe sogar an diesem kleinen Bürgeranliegen scheitern, wer soll da noch vertrauen, dass die EU Probleme mit wesentlich größerer Bedeutung lösen kann", gibt Gottfried Kneifel von der Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich zu bedenken.