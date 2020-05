27 Erntehelfer fehlten. Statt 220 traten gestern nur 193 Arbeiter aus der Ukraine ihren Einsatz auf Oberösterreichs Erdbeerfeldern an. Weil sieben Helfer über keinen biometrischen Reisepass verfügten und deshalb nicht Teil des Sonderflugs waren, der in den späten Abendstunden des vergangenen Freitags am Flughafen Linz-Hörsching landete. Und weil sich 20 der Hilfskräfte seit vergangenem Samstag in Quarantäne befinden.