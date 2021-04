Ob Hochwasser, Lawinenunglück oder Waldbrand: Bei jeder Form von Katastrophen sind die Heereshubschrauber zur Stelle. "Die Bevölkerung erwartet in jedem Fall unseren Einsatz", sagt Oberst Hannes Mittermair. Der Chef der Heereshubschrauber sowie C-130 "Hercules" und PC6-Flächenflugzeuge – mehr als 70 Fluggeräte, stationiert in Hörsching, Langenlebarn und Aigen – verabschiedete sich jetzt in die Pension.