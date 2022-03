"Wir brauchen eine Besucherlenkung"

Tourenskigeher, die abseits der präparierten Pisten im freien Gelände ihre Spuren in den Schnee ziehen, teilweise Müllreste auf den Almen hinterlassen und die Ruhezonen der Wildtiere stören – besonders die Region Pyhrn-Priel wird laut den lokalen Landwirten derzeit von Freizeitsportlern regelrecht gestürmt. Um Schäden in den Wäldern und am Eigentum der Bauern zu vermeiden, fordert die Landwirtschaftskammer Oberösterreich nun ein geregeltes Zusammenspiel zwischen Freizeitsportlern, der Tourismusbranche und Oberösterreichs Bauern – sowohl im Winter als auch im Sommer.

"Wir brauchen eine gemeinsame Lösung für alle Beteiligten, damit eine vernünftige Besucherlenkung ausverhandelt wird und die Natur bewahrt bleibt", sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Er verweist dabei besonders auf überfüllte Parkplätze und Schäden in den Wäldern.

Auch Müllreste – etwa Alu-Dosen und Plastikverpackungen, die von den Sportlern zurückgelassen werden – gefährden die Weidetiere. "Bei der Heugewinnung wird auch der Abfall auf den Almen zerkleinert und landet im Verdauungstrakt der Tiere", sagt Bäuerin Silke Antensteiner, der die Wildalmen in Vorderstoder gehören.

"Wir verstehen durchaus, dass die Leute unsere Naturräume als Erholungsraum nutzen möchten. Aber mit diesen Flächen müssen wir wirtschaften, sie sind unsere Erwerbsgrundlage", sagt Regina Reiter, Milchbäuerin aus Spital am Pyhrn. Umso wichtiger sei es daher, auf die rechtliche Lage für Abfahrten auf Skiern und beim Schneeschuhwandern hinzuweisen.