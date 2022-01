"Wir besiegen die Pandemie nur gemeinsam"

Der Nebel hat die Linzer Innenstadt fest im Griff. Rund um die Pestsäule herrscht Stille, als der Hauptplatz pünktlich um 18 Uhr im Meer versinkt. Im Lichtermeer. Unter dem Motto "Yes, we care – Linz!" gedachten Tausende Teilnehmer am Sonntag der mehr als 13.000 Covid-Toten in Österreich. Und zeigten sich solidarisch mit dem Gesundheitspersonal.

"Wir wollen zeigen, dass wir es als Gesellschaft nur gemeinsam durch die Pandemie schaffen. Nur wenn wir alle zusammenhalten, aufeinander schauen und auch endlich wieder in Dialog treten", sagt Barbara Mitterndorfer. "Manche Demonstranten sind furchtbar laut und aggressiv, wir setzen ein anderes Zeichen." Organisiert wurde das Lichtermeer privat, von Barbara Mitterndorfer und Beatrice Keplinger. Die Reaktion in den sozialen Medien war enorm.

Stille und Kerzen

Keine lautstarken Reden, keine Transparente mit markigen Sprüchen und auch keine Österreich-Fahnen. Nur ihre Kerzen haben die Teilnehmer des Lichtermeeres mitgebracht. Und auch Musik auf Dauerschleife gibt es keine. Nur Saxophonspieler Charly Schmid. Wenige Minuten vor 18 Uhr hallt "Der Winter" aus Antonio Vivaldis "Vier Jahreszeiten" über den Hauptplatz. Das Signal zur Stille. Die ersten Kerzen werden entzündet, wer keine hat, greift zum Handylicht. Einige Minuten strecken die Teilnehmer ihre Lichter in die Luft.

"13.000 Menschen sind an Covid-19 in Österreich verstorben. Sie haben gerade jetzt zu Weihnachten und Silvester ganz besonders gefehlt. Wir müssen das Wesentliche, das Miteinander, wieder in den Mittelpunkt stellen", sagt Teilnehmerin Monika Weilguni.

"Wir wollen auch dem Pflegepersonal zeigen, dass wir da sind. Und gerade auch auf die Jugendlichen aufmerksam machen. Sie macht diese Zeit der Unsicherheit und Spaltung besonders fertig", sagt Mitorganisatorin Beatrice Keplinger. Doch nicht nur am Linzer Hauptplatz flackern die Kerzenlichter. Wer nicht zur Aktion kommen konnte, stellt daheim eine Kerze ins Fenster. Ehe Charly Schmid wieder Luft holt. "Tears in Heaven" von Eric Clapton verkündet das Ende der Aktion.

Auch die Katholische Aktion (KA) Oberösterreich unterstützt den stillen Protest. "Es gibt so viele Menschen, die sich für ihre Mitmenschen und deren Gesundheit einsetzen, die voller Empathie und Hingabe pflegen. Und dann werden die noch dazu beschimpft. Das kann einfach nicht sein", sagt KA-OÖ-Präsidentin Maria Hasibeder. "Mit dem Lichtermeer bedanken wir uns bei denen, die Unmenschliches leisten."

Wiener Vorbild

Am Abend des vierten Adventsonntags verwandelte sich die Wiener Ringstraße in ein Lichtermeer. Tausende nahmen teil. Der Impuls für Mitterndorfer und Keplinger: "Als wir die Aktion in Wien gesehen haben und wie viele Leute teilgenommen haben, haben wir gewusst, so etwas brauchen wir in Linz auch", sagt Keplinger. Und schon am Tag nach dem Wiener Lichtermeer meldeten sie ihres in Linz an.

"Wir wollen Danke sagen", sagt Keplinger. "Wir müssen aber nicht laut und auffällig sein, damit unsere Botschaft gehört wird."