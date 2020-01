Stilles Insektensterben Die heimischen Wiesen verstummen, Schmetterlinge, Bienen und Co. sind in den letzten Jahren viel seltener geworden. Verlust von Lebensraum, der Einsatz von Pestiziden und Lichtverschmutzung gefährden die 40.000 heimischen Insektenarten und rütteln an den Grundfesten des Ökosystems. „Insekten sind die Basis der Nahrungskette. Mit der Bestäubung übernehmen sie für Menschen, Tiere und nicht zuletzt Pflanzen eine überlebenswichtige Aufgabe“, sagt Martin