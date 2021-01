Wintervogelzählung: Spatzen sind die treuesten Besucher in unseren Gärten

Noch nie haben die Österreicher so aufmerksam die Vögel in ihren Gärten gezählt. "Ein Rekordergebnis seit Beginn der Aktion vor zwölf Jahren", sagte Hans Uhl, Vogelschutzbeauftragter von BirdLife OÖ. Die rege Teilnahme hänge nicht zuletzt mit den Corona-Ausgangsbeschränkungen zusammen. Umso mehr widmen sich die Menschen jetzt der Natur. Das Endergebnis der Zählung hat einen neuen Star in den Futterhäuschen hervorgebracht: Der Haussperling, besser bekannt als Spatz, ist am häufigsten gezählt worden. Auf Platz zwei landete der Feldsperling, gefolgt von der Vorjahressiegerin, der Kohlmeise. Insgesamt sind 504.268 Vögel österreichweit gezählt worden, 21.865 Vogelliebhaber nahmen an den Beobachtungen teil. Vögel beobachten – das geht am besten, wenn man eine Futterstelle im Garten oder am Balkon einrichtet. Dazu die wichtigsten Fragen:

Wann füttern? Spätestens ab den ersten Schneefällen durchgehend bis zum Frühling.

Wo füttern? In der Nähe von Sträuchern oder Hecken, aber freistehend (Schutz vor Katzen).

Wie füttern? Keine offenen Futterhäuschen (Gefahr durch Vogelkot), sondern Silofutterhäuschen, Futtersäulen, Meisenknödel, Fettblockhalter anbieten.

Was füttern? Amseln, Drosseln, Rotkehlchen mit Äpfeln und Rosinen, Finken mit Sonnenblumenkernen, Erdnussbruch, Hanf, Spatzen mit Sonnenblumenkernen, Getreide, Hirse, Meisen mit Sonnenblumenkernen, Nüssen, Fettfutter.

Laut einer neuen deutschen Studie trägt Vogelfüttern auch viel zum Wohlbefinden der Menschen bei, "weil sie dadurch Artenvielfalt erleben", sagt Uhl. Sein Rat an Gartenbesitzer: "Samenstände von Stauden und Wildkräutern stehen lassen und überwinternde Insekten mit Laubhaufen und wilden Hecken fördern!"

Gratis-Broschüre "Gefiederte Gäste am Futterhaus", zu bestellen unter Tel. 01/5222228 oder office@birdlife.at

