Wintergruß aus Norwegen: Schneefall auch in Linz erwartet

Am Samstagmorgen könnte sich auch das Flachland angezuckert präsentieren.

"Ein zarter Gruß vom Winter im Flachland" – so fasst GeoSphere-Meteorologe Christian Ortner die Wetterlage am kommenden Wochenende zusammen. Sogar über die Landeshauptstadt könnte sich in der Nacht auf Samstag eine dünne Schneeschicht legen. Der Schwerpunkt liegt allerdings im südlichen Bergland. Dort wird es ab Freitagnachmittag anhaltend schneien.