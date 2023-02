Winter um zwei Grad zu warm

In tieferen Lagen strecken bereits die ersten Blumen ihre Köpfchen aus der Erde – doch jetzt wird es noch einmal richtig frostig. Nach einer für den Februar zu warmen, frühlingshaften Phase schlägt das Wetter in der Nacht auf Samstag um. Während der Samstag mit Temperaturen zwischen ein und sieben Grad gerade recht wäre für die Jahreszeit, sacken ab Sonntag die Temperaturen wieder zu weit ab: „Minus zwei bis plus drei Grad sind zu kalt für Februar. Das wäre eher etwas für den Jänner“, sagt Alexander Ohms von GeoSphere Austria (vormals: ZAMG). Wechselhaftes Wetter und der eine oder andere Schneeschauer auch in tiefen Lagen seien am Wochenende zu erwarten, so der Meteorologe. „Mit dem kalten Wind fühlt sich das dann schon ungut an. Winterkleidung ist auf jeden Fall wieder gefragt.“

Insgesamt aber sei der Winter zu warm im Vergleich der vergangenen 30 Jahre, sagt Ohms. „Kalt war nur die klassische Christkindlmarktzeit. Weihnachten ist es dann sehr mild geworden und auch lange geblieben. Der Februar war auch nur zu Monatsbeginn kalt, als wir so viel Schnee hatten.“ Insgesamt seien die kalten Phasen selten gewesen. Im Vergleich, rechnet der Meteorologe, werde der Winter wohl um zwei Grad zu warm ausfallen.

Auf den Frühling werden wir wohl dennoch noch länger warten müssen: „Es könnte noch eine Zeitlang so spätwinterlich weitergehen. Für März schaut es in den Prognosen nicht so mild aus – wir bekommen eher eine unterkühlte Phase“, so Alexander Ohms. Er rechnet mit weiteren Vorstößen kalter Luft aus dem Norden. Die Frühlingsgefühle werden also vorläufig noch einmal auf Eis gelegt.

Autor Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger