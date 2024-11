Schnee in Oberösterreich? "Ab Samstag ist der Spuk schon wieder vorbei"

Während sich vor allem im Westen Österreichs der Winter vielerorts schon mit empfindlichem Schneefall bemerkbar macht, sieht es in Oberösterreich in den nächsten Tagen nicht danach aus. Die Temperaturen passten heute Nacht zwar halbwegs, da und dort gab es noch am Vormittag ein paar Schneeflocken. Dennoch: Die erste Ausfahrt mit dem Schlitten muss noch ein wenig warten - zumindest im Flachland. Im Gebirge könnte sich eine Fahrt aber durchaus ausgehen, sagt Meteorologe Christian Ortner, Meteorologe der Geosphere Austria. "Am Feuerkogel beispielsweise ist über Nacht der eine oder andere Zentimeter gefallen. Aktuell ist es dort aber sehr, sehr windig."

Auch im Mühlviertel schneite es, aber nur minimal. Liegen bleiben wird das kalte Weiß nicht, so Ortner. "In den kommenden Tagen wird es immer wieder kleinere Regen- und Schneeschauer geben, in Summe kommt aber keine große Menge an Neuschnee im Gebirge oder höheren Lagen zusammen." Grund hierfür ist der Wind, der leichte Wärme mit sich bringt. "Die Luftmasse muss sich erst noch ein wenig abkühlen."

Spannende Nacht auf Freitag

Hinter der Kaltfront folgen heute Mittwoch noch dichte Wolken mit gelegentlichen Regen- und Schneeschauern. Zusätzlich weht mäßiger bis lebhafter Westwind mit Spitzen von 50 bis 70 km/h. Dieser lässt aber schon bald etwas nach, die höchsten Windspitzen wurden schon mit Kaltfrontdurchgang in der zweiten Nachthälfte erreicht.

Am Vormittag häufen sich die trockenen Abschnitte und die Sonne kommt zeitweise hervor. In der labilen Kaltluft können sich aber zeitweise noch Schauer bilden, die am Abend mehr werden. "Da kann sich dann schon ein Flockerl hier und da dazumischen", sagt Ortner, "aber eher im südlichen Oberösterreich."

Am Donnerstag erwarten uns anfangs noch einige Wolkenfelder, die unergiebige Schneeschauer mit sich bringen. Etwas mehr davon sind im Mühlviertel möglich. Dann wird es vorerst trockener. Da und dort kann die Sonne durchkommen, am Nachmittag ziehen aber hohe Wolken auf. Während der Wind am Vormittag noch recht lebhaft mit Spitzen bis zu 50 km/h wehen wird, schwächt er sich am Nachmittag dann merklich ab.

Spannend wird es schließlich in der Nacht auf Freitag: Dann könnte sich eventuell auch im Zentralraum ein Schneeflockerl zeigen, viel wird es aber nicht werden, so Ortner. Das soll es dann aber auch schon gewesen sein, ab Samstag "ist der Spuk schon wieder vorbei. Winterfeeling wird noch nicht aufkommen".

Denn am Wochenende wird es auch in den höheren Lagen und im Gebirge wieder wärmer - und das signifikant: Während für Freitag auf 2000 Metern noch knackige minus 12 Grad zu erwarten sind, bringt eine starke Westströmung ab Samstag milde Atlantikluft mit sich. Die Temperaturen steigen rasch an, am Montag sollen auf selber Höhe bereits 10 Grad plus auf dem Thermometer stehen.

