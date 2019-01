Winter-Einsätze: Freiwillige sollen leichter frei bekommen

LINZ/SALZBURG. Zwei Wochen lang hatte der Winter weite Teile Oberösterreichs fest im Griff. Besonders viel Arbeit fiel bei den freiwilligen Feuerwehren an: Sie schaufelten Schneemassen von Dächern, bargen verunfallte Fahrzeuge und beseitigten umgeknickte Bäume von den Straßen.

"Unsere Kameraden leisteten seit Anfang Jänner 75.000 Einsatzstunden", sagt Landesfeuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner. Zum Vergleich: Ein Kalenderjahr besteht aus 8760 Stunden. An Spitzentagen seien bis zu 4000 Helfer gleichzeitig im Einsatz gewesen. Ehrenamtlich.

Möglich war dies nur, weil zahlreiche Unternehmen ihre Mitarbeiter dafür freistellten. "Mir platzt schön langsam der Kragen, dass wir keine Möglichkeit finden, vom Bund eine Entschädigung für Firmen zu bekommen, die ihre Arbeitnehmer freistellen", sagt der Salzburger Landesfeuerwehr-Chef Leo Winter.

Auch Kronsteiner pocht auf Lösungen. Etwa ein Drittel der jährlichen Einsätze entfalle auf die Arbeitszeit der Ehrenamtlichen. "Drei Viertel der Einsätze finden in der Freizeit statt: zum Beispiel in den Nachtstunden, an Wochenenden oder im Urlaub." Schlagend werde die Frage vor allem, wenn Einsätze tagelang andauern. "Die Sicherheit ist ein gemeinsames Anliegen. Es ist wichtig, die Bereitschaft der Unternehmen durch Anreize zu stärken", sagt Kronsteiner.

Ein Patentrezept gebe es nicht, "wir brauchen branchenspezifische Lösungen". Vorbildlich als Arbeitgeber sei das Land Oberösterreich: "Die Landesbediensteten bekommen Sonderurlaub, ohne ihre Freizeitguthaben verbrauchen zu müssen." Bei der Firma TGW in Wels gebe es beispielsweise Betriebsvereinbarungen, die die Freistellung für Feuerwehr-Einsätze regeln. Handlungsbedarf bestehe vor allem bei Kleinbetrieben.

Thema im Landtag

Das Thema Freistellung für Ehrenamtliche soll auch in der Landtagssitzung am 31. Jänner zur Sprache kommen: Die SP fordert vom Bund fünf Tage bezahlten Sonderurlaub für die Aktiven anerkannter Blaulichtorganisationen, finanziert durch den Katastrophenfonds. (staro)

