Windspitzen mit bis zu 137 km/h am Donnerstag

Am Feuerkogel wurden Windspitzen mit 137 km/h gemessen, in den Niederungen wehte es am stärksten in Kremsmünster mit 85 km/h. Bis in die Nacht flaut der Wind ab. "Weil wir schon länger keinen starken Wind hatten, kann es sein, dass morsche Bäume umfallen oder größere, morsche Äste abbrechen", sagt Josef Haslhofer von GeoSphere Austria, zu der die ZAMG seit 1. Jänner gehört. Schäden an Gebäuden seien bei diesen Windgeschwindigkeiten aber unwahrscheinlich.

Nebel und Sonnenschein am Wochenende

Für das verlängerte Wochenende sagt Haslhofer ein "passables" Wetter voraus - es bleibt weiterhin mild. Temperaturen zwischen acht und zwölf Grad Celsius am Freitag etwa sind zu warm für diese Jahreszeit. Während Hochficht und Sternstein in den Wolken feststecken, werden sich diese vor allem im Süden im Laufe des Tages zurückziehen. Hier wird es mehr Sonnenschein geben als in der nördlichen Landeshälfte. Vor allem im oberen Mühlviertel halten sich die Wolken hartnäckiger, "hier kann es auch mal herauströpfeln", sagt der Meteorologe.

Der Samstag "ist ein insgesamt sehr freundlicher Tag". Nach einer klaren Nacht kann es in Freistadt etwa in der Früh leicht frostig sein mit Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad Celsius. Am Nachmittag ist es wieder mild mit Temperaturen zwischen fünf und elf Grad. Im nördlichen Innviertel bis in den Zentralraum wird es anfangs noch trüb sein, der Nebel lichtet sich aber in den meisten Teilen des Landes und im Laufe des Nachmittags wird außerhalb der Nebelzone fast überall mal die Sonne scheinen.

Nebel und Hochnebel werden am Sonntag zäher. Auch außerhalb der Nebelzone gibt es Regionen, wo es den ganzen Tag nebelig sein wird. Am Nachmittag ziehen hohe Wolken auf. Haslhofer rät daher, den Vormittag zu nutzen. Die Temperaturen sind auch am Sonntag noch mild mit drei bis zehn Grad Celsius.

Kühler Start in die Woche

Am Montag und Dienstag kühlt es ab. "Mit zwei bis sechs Grad am Dienstag ist es zwar kühler als jetzt, aber immer noch nicht der Jahreszeit entsprechend", sagt Haslhofer. Immerhin wird es auf den Bergen wieder weiß, die Schneefallgrenze sinkt an diesen Tagen auf etwa 1000 Meter. Der Dienstag wird mit starkem Wind und Regenschauern "ein ungemütlicher Tag."

Schon am Mittwoch "ist der ganze Spaß mit Kälte und Schnee vorbei". Die Frostgrenze wandert wieder weit auf die Berge hinauf, in den Niederungen erwartet Haslhofer Temperaturen zwischen fünf und zehn Grad. "Eine winterlich kalte Periode zeichnet sich nicht ab", muss der Meteorologe Schneefans enttäuschen. "Jene, die Schnee und Matsch nicht mögen, werden sich freuen. Die Touristiker sehen das anders, die fänden es besser, wenn Schnee liegen würde."

Der Trend zu milden Wintern, der sich in den vergangenen Jahren abzeichnet, wird anhalten und sich noch verstärken, sagt Haslhofer. "Zwischendurch wird es wieder einen Winter mit mehr Schnee und Kälte geben, aber das wird immer seltener." Im Jänner habe er den Schnee abgeschrieben, sagt Haslhofer. "Aber der Februar kommt ja noch und im März ist es auch nicht ausgeschlossen, dass es schneit."

Autor Sarah Kowatschek