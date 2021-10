"Windkraft-Aktien": Wie "Jake Adams" einen Linzer um 360.000 Euro betrog

Während das Leben teurer wird, sind die Zinsen für Sparguthaben weiterhin bei fast null. Das ist eine Hochzeit für Betrüger, die ihren Opfern mit verlockenden Gewinnversprechungen das Geld aus der Tasche ziehen wollen.

Im wahrsten Wortsinn windigen Geschäftemachern dürfte ein Mann aus Linz auf den Leim gegangen sein. Der 57-Jährige investierte in angebliche Windkraft-Aktien und verlor dabei die stattliche Summe von 360.000 Euro.

Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Oberösterreich berichtete, kam der Akademiker online in Kontakt mit Vertretern einer Firma, die laut Homepage ihren Sitz in Hongkong hat und auf Hochsee-Windräder spezialisiert sein soll. Dem Oberösterreicher wurden dabei hohe Gewinne in Aussicht gestellt. Heuer im Februar kam es zur ersten Überweisung.

14 Überweisungen getätigt

Doch dabei blieb es nicht, denn seine Gesprächspartner, darunter ein ominöser "Jake Adams", drängten den 57-Jährigen dazu, weitere Transaktionen zu tätigen. Denn ansonsten würde er aus dem Investment "herausgenommen" werden. Das Opfer tätigte bis Ende September insgesamt 14 Überweisungen – in Summe 360.000 Euro.

Weil sich die versprochenen Renditen aber nie zu Buche schlugen, erstattete der Mann vor wenigen Tagen schließlich eine Betrugsanzeige. Das Kriminalreferat des Linzer Stadtpolizeikommandos ermittelt.

Doch die Chancen, dass die Opfer ihr Geld je wiederbekommen, sind gering, weil die Anlagebetrüger im Ausland agieren. Präventionsexperten der Polizei raten daher, Angeboten im Internet stets kritisch gegenüberzustehen. Werden sehr hohe finanzielle Gewinne versprochen, "sollten schon die Alarmglocken läuten", so eine Polizeisprecherin. Wer sich nicht sicher ist, ob ein in Rede stehendes Finanzprodukt seriös ist, findet auf der Homepage der Finanzmarktaufsichtsbehörde (fma.gv.at) weitere Informationen.

40 Millionen Euro Schaden

Anlagebetrüger richten jedes Jahr enorme Schäden an. Seit Jahresbeginn betragen diese allein in Oberösterreich bereits mehr als 40 Millionen Euro, informierte vor einigen Wochen Gerald Sakoparnig, der für Betrugsdelikte zuständige Chefermittler des Landeskriminalamtes.