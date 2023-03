Windige Aussichten

Stürmische Zeiten stehen uns in dieser Woche ins Haus.

Die Sonne zeigt sich in der kommenden Woche zögerlich. Das wechselhafte Wetter beschert uns feuchte Atlantikluft, teilweise starke Windböen sowie Temperaturen von vier bis zehn Grad.

Bewölkt bleibt der heutige Montag. Der Wind weht einstweilen nur schwach und es bleibt größtenteils niederschlagsfrei. Schneeschauer gibt es – wenn überhaupt – maximal ganz im Nordwesten im Bezirk Rohrbach und sollte die Ausnahme bleiben, sagt Meteorologe Michael Butschek von Geosphere Austria, Regionalstelle Salzburg und Oberösterreich. Die Temperaturen bleiben voraussichtlich im einstelligen Bereich, am Nachmittag werden es höchstens sieben Grad.

Am Dienstag wird es freundlicher, die Sonne zeigt sich zumindest zeitweise, allerdings frischt der Südwestwind auf. Windböen von 40 bis 50 Kilometern pro Stunde sind zu erwarten.

Die Wochenmitte – Dienstag, Mittwoch und Donnerstag – wird von vielen Wolken und Regen begleitet. Am Freitag, Samstag und Sonntag bleibt es weiterhin unbeständig, zeitweise mischt starker, vielleicht sogar stürmischer Wind mit. "Die restlichen Tage haben an den Nachmittagen das Temperaturniveau von vier bis zehn Grad zusammengefasst. Das entspricht der Jahrezeit. Am Mittwoch liegen die Temperaturen vielleicht ein bisschen darunter", sagt Meteorologe Michael Butschek.

Autorin Marina Mayrböck Redaktion Innviertel Marina Mayrböck

