Das sind die neuen Studentenvertreter

Ihre Forderungen sind vielfältig: mehr Parkplätze, mehr Prüfungstermine, mehr Geld.

„Die Anwesenheitsregeln sind zu streng“

Vor allem zwei Punkte hat Maximilian Lindpointner, neuer ÖH-Chef der Fachhochschule für Gesundheitsberufe, auf der Agenda. Zum einen „wollen wir uns die strengen Anwesenheitsregeln an der FH vorknöpfen“. Zum anderen geht’s ums Geld. Das neue Studium „Gesundheits- und Krankenpflege“ ist teuer: In der früheren Ausbildung erhielten die Schüler während Unterricht und Praktikum ein Taschengeld. Dieses wurde gestrichen, jetzt gibt’s Studiengebühren (350 Euro pro Semester): „Da wollen wir eine Lösung.“

„Will mit meiner Arbeit etwas zurückgeben“

Seit mittlerweile knapp zehn Jahren ist Elias Gillesberger, ÖH-Vorsitzender der Anton Bruckner Privatuniversität, mit seiner Uni verbunden: „Ich hatte bereits als Schüler hier Unterricht, damals noch im alten Gebäude in der Wildbergstraße. Durch die Arbeit für Studierende will ich etwas zurückgeben.“ Oberste Priorität hat dabei die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Musik, Tanz und Schauspiel. Daneben sollen auch noch Überbleibsel aus Konservatoriumszeiten beseitigt werden.

„Die Dankbarkeit ist eine große Triebfeder“

An der Arbeit in der ÖH schätzt Patrick Steidl, der Vorsitzende der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz, besonders eines: „Dass man wirklich etwas erreichen kann, wenn man es will.“ Neben dem Ziel, ein Vollangebot für Lehramtsstudierende in Linz zu schaffen, sind auch die Generalsanierung der Hochschule und die Vereinbarkeit von Familie und Studium wichtige Themen für Steidl. Seine Motivation schöpft er aus der Dankbarkeit der Studierenden: „Die ist eine große Triebfeder für mich.“

„Die Parkplatzsituation muss verbessert werden“

Johannes Reiter, den Vorsitzenden der Hochschülerschaft der Fachhochschule, wird heuer vor allem das Thema Parken beschäftigen: „Die Parksituation muss an allen vier Standorten, allen voran in Wels, verbessert werden.“ Als potenzielle Lösungsansätze sind etwa mehr Park-and-ride-Anlagen sowie studentenfreundliche Tarife in den umliegenden Parkhäusern im Gespräch. Darüber hinaus soll die Studienvertretung breiter aufgestellt und ausgebaut werden: „Daran werden wir auch in Zukunft feilen.“

„Wir werden die ÖH wieder besser aufstellen“

Selim Obermüller vertritt die Hochschülerschaft an der Linzer Kunst-Universität. „Wir werden versuchen, in den kommenden Monaten die ÖH wieder besser aufzustellen“, sagt der 36-Jährige. „Wir wollen Studenten motivieren, sich mehr zu engagieren. Wir brauchen in der ÖH Nachwuchs.“ Auch eine eigene Homepage der Kunst-Uni-ÖH soll es in absehbarer Zeit geben. Mit der neuen Rektorin Brigitte Hütter erhofft er sich mehr Schwung an der Uni: „Zuletzt war alles schon ein wenig eingeschlafen.“

„Gutes Mittel, um Prozesse mitzugestalten“

Für Michael Fürthaller, ÖH-Vorsitzender der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, ist sein Engagement ein „gutes Mittel, um die Prozesse an der Hochschule mitzugestalten“. Für das kommende Studienjahr ist gemeinsam mit allen Instituten und Fachbereichen eine Evaluierung der Studiensituation nach dem ersten Durchlauf der Sekundarstufe Neu geplant: „Damit wir wissen, wo es Handlungsbedarf gibt.“ Zudem sollen mittelfristig auch die Salzburger Fächer in Linz angeboten werden, so Fürthaller weiter.

„Die Onlineangebote sollen erweitert werden“

Edin Kustura, ÖH-Vorsitzender der JKU, will sich für mehr Lehrveranstaltungs- und Prüfungstermine einsetzen. Sein Ziel ist, „dass möglichst viele Studenten im neuen Jahr 16 ECTS-Punkte sammeln“. Nicht zuletzt, weil auf Basis diesen Studienjahrs berechnet wird, wie viel Geld die Uni in den nächsten Jahren vom Ministerium bekommt. Ein weiterer Punkt auf seiner Agenda ist neben der Parkplatzsituation auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur: „Das Onlineangebot soll erweitert werden.“ Foto: Schwarzl

„Will die Studierenden bestmöglich vertreten“

Monika Hemmelmayr, ÖH-Vorsitzende der katholischen Privat-Universität in Linz, hat ein klares Ziel: Mit ihrem fast rundum erneuerten Team will die 24-Jährige die Studierenden an ihrer Uni bestmöglich vertreten. Zudem soll die ÖH als kommunikatives Medium gestärkt werden. Die Arbeit in der Studentenvertretung ist für Hemmelmayr nichts Neues. Die Theologie-Studentin war schon in den vergangenen beiden Jahren aktives Mitglied der Studienvertretung und kennt somit die internen Strukturen genau.