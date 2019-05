Wilhering: Spendenbox der Krebshilfe gestohlen

WILHERING. Ein dreister Diebstahl wurde am Donnerstag, 02. Mai 2019 von einem 13-Jährigen bei der Polizei Leonding angezeigt.

Die Polizei bittet um Hinweise. Bild: APA

Der Bub hatte Spenden für die Oberösterreichische Krebshilfe gesammelt. In einem unbeobachteten Moment soll ein Unbekannter am Staatsfeiertag beim Pfarrheim Dörnbach die Spendenbox, in der sich mehrere Hundert Euro befunden haben sollen, gestohlen haben.

Bei der Spendenbox handelt es sich um eine gelbe etwa 30 cm große Plastikbox mit schwarzem Griffband, einem einbruchssicheren Siegel und Aufklebern der Krebshilfe. Die Polizeiinspektion Pasching bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer: 059 133 4141

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema