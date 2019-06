Wilhelm Märzendorfer: Seine Initiative kann Leben retten

Einfach und effektiv: eine Box, in der sich eine Notfallkarte mit wichtigen Informationen für den Rettungsdienst befindet – aufbewahrt im Kühlschrank. Wilhelm Märzendorfer ist davon überzeugt, dass das Leben retten kann. „Wenn wir Einsätze bei alleinstehenden Personen haben, dann können wir dank ausgefüllter Notfallkarte sofort wissen, welche Vorerkrankungen die Person hat, ob sie Medikamente nimmt (und welche), Allergien hat, wer der Hausarzt ist, ob es eine Patientenverfügung gibt usw.“, sagt der Schneegatterer (Gemeinde Lengau). Oft wissen auch Angehörige in einer Notsituation nicht gleich alle Antworten. Damit die Rettungssanitäter schnell diese Notfallkarte im Haushalt finden, soll sie im Kühlschrank aufbewahrt werden. „Ich bin seit 20 Jahren im Rettungsdienst und habe viele Häuser und Wohnungen gesehen. Und ich weiß, ein jeder Haushalt, egal ob groß oder klein, hat einen Kühlschrank. Der ist Fixpunkt“, sagt der Diplomkrankenpfleger. Deshalb dieser doch ungewöhnliche Aufbewahrungsort für ein Stück Papier.

Gerade in der Arbeit als First-Responder seien diese grundlegenden Informationen zur Krankengeschichte eines Menschen oft sehr wichtig. First-Responder sind jene Freiwilligen, die in peripheren Orten nach einem eingegangenen Notruf kontaktiert werden. „Wir sind einfach schneller vor Ort als die Sanitäter. Und wir können schneller einen Lagebericht abgeben“, sagt Märzendorfer. Er leitet das First-Responder-Team in Lengau. Seine Arbeit im Rettungsdienst macht der Feuerwehrler mit viel Leidenschaft. „Ich bin froh, wenn mir wer hilft, wenn ich Hilfe brauche. Und deshalb will ich anderen auch helfen“, sagt der 46-Jährige. Kürzlich hat er die Idee der SOS-Notfall-Box in der eigenen Gemeinde präsentiert. In Lengau wird sie nun realisiert. „Es wäre schön, wenn andere Gemeinden diese einfache Idee auch übernehmen würden“, sagt er. Den Rettungssanitätern, aber vor allen Menschen in einem Notfall wäre damit sicher geholfen.

Artikel von Magdalena Lagetar Lokalredakteurin Innviertel m.lagetar@nachrichten.at