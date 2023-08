Zwei Motorradfahrer bei Wildwechsel-Unfällen verletzt

Ein 49-jähriger Motorradlenker ist Sonntagnachmittag nach der Kollision mit einem Reh in Maria Schmolln (Bezirk Braunau) gestürzt und schwer verletzt worden. Es war der zweite Wildwechsel-Unfall mit einem Zweirad innerhalb weniger Stunden in Oberösterreich: In der Nacht auf Sonntag sind ebenfalls beim Zusammenprall mit einem Reh in Eberstalzell (Bezirk Wels-Land) ein Motorradfahrer und seine mitfahrende Lebensgefährtin verletzt worden, berichtete die Polizei.

Der Wildwechsel-Unfall in Maria Schmolln passierte gegen 14.05 Uhr. Ein 49-Jähriger fuhr mit seinem Motorrad auf der Sonnleitner Landesstraße (L1039) aus Uttendorf kommend in Fahrtrichtung St. Johann am Walde. Dabei lief von links ein Reh aus einem Feld auf die Fahrbahn und direkt in das Motorrad. Durch den Zusammenprall mit dem Reh kam der Mann mit seinem Fahrzeug zu Sturz und schlitterte noch rund 60 Meter weiter, bis er in einer Wiese zum Liegen kam.

Der Mann wurde nach der Erstversorgung laut Polizei mit vermutlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Das Reh wurde durch den Zusammenstoß getötet und von einem Jäger abgeholt.

In Eberstalzell ist ein 55-jähriger Motorradfahrer in der Nacht auf Sonntag ebenfalls mit einem Reh kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurden der Lenker und seine sich am Sozius befindende 50-jährige Lebensgefährtin vom Zweirad in ein Feld geschleudert und verletzt. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit der Rettung ins Klinikum Wels gebracht.

