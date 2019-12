Wildunfälle: Neue App zur Erfassung

Weniger als in den vergangenen Jahren. Denn durch das Projekt "Wildschutz", das vom Land Oberösterreich, dem Landesjagdverband und fünf Versicherungen ins Leben gerufen wurde, konnten bereits mehr als 26.000 Wildwarngeräte installiert werden. Die Finanzierung des Projekts wurde bis 2024 gesichert. Mit der Erweiterung der "Jagd OÖ"-App können Jäger Wildunfälle nun per Handy erfassen. Damit sollen Verkehrsteilnehmer bald in Echtzeit über das Wildunfallrisiko informiert werden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.