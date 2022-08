Wildpinkler versauen Fahrradgarage am Linzer Bahnhof

Von der Schalterhalle des Linzer Hauptbahnhofs erreicht man die Fahrradgarage, indem man an der Bahnhofstoilette vorbeigeht. Doch erst danach schlägt einem Uringestank entgegen, dass sich die Nasenhaare kräuseln. Denn zwischen den Fahrradständern erleichtern sich jene Mitbürger, die sich die 50 Cent für die ÖBB-Toilette sparen wollen oder sich nicht leisten können.

Der Zustand zieht sich dort seit vielen Jahren. Die Alternative für Geruchssensible besteht allein darin, sein Pendlerfahrrad gegenüber dem Bahnhofshaupteingang abzustellen und damit der Witterung zu überlassen. Beide Möglichkeiten sind einer Stadt, in die immer mehr Menschen umweltbewusst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln einpendeln, nicht würdig.

Vielleicht kommt nach einem Lokalaugenschein des Linzer Stadtrates Dietmar Prammer (SP) nun Bewegung in die Sache. Er verwies auf eine beabsichtigte Überdachung der oberirdischen Stellplätze. Die werde es aber frühestens in zwei Jahren geben. Bis dahin versuche man, durch Umgruppierung der Abstellplätze in der Garage die Reinigung der Anlage zu erleichtern. (but)