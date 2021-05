Wildkamera überführte Serien-Einbrecher

Seit vergangenen Jänner ereigneten sich in Attnang Puchheim insgesamt sieben Kellerabteileinbrüche und ein versuchter Einbruchsdiebstahl, drei Münzzähler-Einbruchsdiebstähle und ein Geldbörsen-Diebstahl, wobei vorwiegend alkoholische Getränke, Lebensmittel und diverse Kleingegenstände gestohlen wurden.

Eine aufgestellte Wildkamera in einem der Kellerabteile überführte nun den Täter, ein beschäftigungsloser, amtsbekannter und unsteter 31-Jähriger wurde ausgeforscht und eine Festnahmeanordnung erwirkt, so heißt es im Polizeideutsch. Im Zuge der Erhebungen wurde er festgenommen und die die Justizanstalt Wels eingeliefert. In seiner Wohnung wurden diesbezügliche Gegenstände gefunden.

Seiner 32-jährigen Freundin aus dem Bezirk Vöcklabruck stahl er die Geldbörse, während er bei ihr im Auto mitfuhr und verwendete ihre Bankomatkarte für diverse Einkäufe. Die Geldbörse wurde bei der Festnahme in der Wohnung des Täters sichergestellt. Der 31-Jährige bestritt jedoch diese Tat, obwohl die Freundin bereits Anzeige erstattet hatte.

Er ist zu den Taten teilweise geständig.