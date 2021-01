Wilderer gesucht: Rehgeiß hatte Schussverletzung

Ein Jäger hat in einem Wald in Geboltskirchen eine schwer verletzte Rehgeiß aufgefunden, auf die offenbar geschossen worden war. Das angeschossene Tier war im Wald zurückgelassen worden. Der Jäger hat die drei- bis vierjährige Rehgeiß dann von ihrem Leiden erlöst. Ob ein Zusammenhang mit einem ähnlichen Vorfall aus dem Oktober 2020 besteht, ist noch unklar. Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Haag am Hausruck unter der Telefonnummer 05/9133/4233 zu melden.

