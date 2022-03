Wilde Verfolgungsjagd: Drogenlenker raste durch Gmunden

Am Faschingsdienstag gegen 22:40 Uhr wurde eine Zivilstreife in Gmunden auf ein Fahrzeug aufmerksam. Die Beamten versuchten den Fahrzeuglenker zu einer Kontrolle anzuhalten. Die deutlich wahrnehmbaren Haltezeichen bestätigte der Lenker mit der Warnblinkanlage, beschleunigte anschließend allerdings stark und versuchte so der Kontrolle zu entgehen.

Die Beamten verfolgten den 19-Jährigen, der mehr als 70 km/h zu schnell durch Gmunden raste, lebensgefährlich überholte und einer Straßensperre über einen Gehsteig auswich, obwohl dort Fußgänger unterwegs waren. Der junge Mann bog schließlich in eine Wohnsiedlung ein und bremste sein Auto plötzlich abrupt ab: Sein 18-jähriger Beifahrer gab bei der anschließenden Vernehmung an, er selbst habe das Auto mit der Handbremse zum Stillstand gebracht. Der Lenker und sein Beifahrer wurden vorläufig festgenommen und zur Polizeiinspektion gebracht. Der Lenker gab an, dass ihm das Auto von seinem Beifahrer überlassen worden war und er vor der anstehenden Verkehrskontrolle Panik bekommen habe. Er habe noch nie einen Führerschein besessen.

Außerdem bemerkten die Beamten deutliche Anzeichen einer Suchtgiftbeeinträchtigung. Eine Ärztin stellte schließlich die Fahruntauglichkeit fest. Der 19-Jährige verweigerte jedoch die Blutabnahme. Der Mann wird wegen einer Vielzahl von Übertretungen auf freiem Fuß angezeigt. Auch auf den Beifahrer kommt eine Anzeige zu, weil er das Auto - Eigentümer ist sein Vater - seinem Freund überlassen hatte.