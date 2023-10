Wilde Verfolgungsjagd auf A9: Schlepper durchbrachen Sperren und rammten Polizeiauto

Gegen 06:30 Uhr früh kam es auf der A9 zur Sperre des Spering-Tunnels im Bezirk Kirchdorf an der Krems. Der Grund: ein stehendes Fahrzeug in einer Tunnelnische. Wie sich allerdings herausstellte, hatte der Wagen keine Panne. Vielmehr waren mehrere in dem Fahrzeug geschleppte Personen dabei, den Tunnel zu Fuß zu verlassen. Autobahnpolizisten aus Oberösterreich nahmen sofort die Verfolgung des Fahrzeuges auf. Der Lenker ignorierte alle Anhaltezeichen und flüchtete auf der Autobahn in Richtung Steiermark.

Mehrere Straßensperren durchbrochen

Das Schlepperfahrzeug fuhr bei Trieben von der A9 ab und weiter auf der Triebener Straße in Richtung Möderbrugg. Via Funk alarmierte Polizeistreifen errichteten mehrere Straßensperren entlang der Route, der Lenker durchbrach allerdings alle Sperren und touchierte mit seinem Wagen ein Streifenfahrzeug. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.

Neben zahlreichen Polizeistreifen aus Oberösterreich und der Steiermark waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen im Einsatz. In St. Johann am Tauern (Bezirk Murtal/Steiermark) konnte das Schlepperfahrzeug schließlich gestoppt werden. Darin hielten sich noch mehrere geschleppte Personen auf. Sie wurden medizinisch versorgt. Die beiden mutmaßlichen Schlepper versuchten noch zu Fuß zu flüchten. Polizisten nahmen die beiden Männer kurze Zeit später im Gelände und auf einer Wiese fest. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.

