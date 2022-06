Pfau Paul-Franz-Xaver ist für die Familie Partinger mehr als ein gewöhnliches Haustier. Er kommt zum Vogelhaus, vertraut seinen Besitzern und sitzt in der Nacht auf dem Birnenbaum, erklärt Julia Maria Partinger im OÖN-Gespräch lebhaft. Auf dem Grundstück ihrer Familie in Peterskirchen (Bezirk Ried) kann er sich frei bewegen und in den Sommermonaten schlägt er sein Rad – er zeigt also sein wunderschönes Federkleid mit den besonderen Augenfedern.