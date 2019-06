Wienerwald: Das Ende einer Tradition in Linz

"Das kann nicht sein, da muss man sich wehren", sagt Alois Pausch wie aus der Pistole geschossen. Er sitzt im Gastgarten des Wienerwald-Restaurants auf dem Linzer Freinberg und hat soeben erfahren, dass das Lokal mit 26. Juni schließt. "Mir wird das Lokal abgehen." Das sieht man am Tisch nebenan genauso. "Wo sollen wir uns in Zukunft treffen?", fragt Christa Hollerer. Seit 20 Jahren kommen die Pensionistin und ihre Arbeitskolleginnen monatlich her. "Wir haben’s hier genossen, der Gastgarten, die Aussicht, der Parkplatz, alles passt."

1500 Restaurants in aller Welt

Mit dem Aus für das Restaurant auf dem Freinberg geht eine Ära zu Ende. Von Linz aus hatte Friedrich Jahn mit seiner Hendl-Kette die Welt erobert. Zu Beginn der 1950er-Jahre arbeitete er als Kellner unter anderem im Festzelt des Urfahraner Marktes, bevor er mit seiner Frau in München ein Beisl übernahm. Er nannte es "Linzer Stüberl", servierte Hühnersuppe, später Hendln zum günstigen Preis. Mit dem Lokal legte er den Grundstein für sein Imperium – und stieg zum international respektierten "Hendlkönig" auf.

Auf dem Höhepunkt seiner Karriere Anfang der 80er-Jahre gab es in 18 Ländern auf vier Kontinenten Wienerwald-Hendl. Jahn war Herr über 1500 Restaurants mit 27.000 Mitarbeitern. Das Prinzip war damals neu: Von der Speisekarte bis zur Einrichtung waren alle Lokale gleich gestaltet. Dadurch konnten die Preise niedrig gehalten werden. Noch heute haben viele den Spruch in den Ohren: "Mutti, heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald."

Gründer Friedrich Jahn 1972 am Urfahraner Markt

und 2002 mit seiner Biografie Bild: APA

Doch das schnelle Wachstum hatte seinen Preis: 1982 war das Unternehmen überschuldet, die Banken stellten Kredite fällig, Jahn musste verkaufen. Damit begann der Abstieg des Imperiums.

Heute besitzt Peter Binder die Marke Wienerwald in Österreich und betreibt vier Restaurants. Außerdem gibt es fünf Franchise-Fastfood-Lokale namens "Wienerwald fast&fresh", die der 52-Jährige teilweise selbst führt. Das Linzer Lokal wird nach einem Rechtsstreit mit den Eigentümern wegen des Mietvertrags geschlossen, sagt Binder: "In den vergangenen Jahren ging der Umsatz zurück. Im Vorjahr lief das Geschäft noch positiv, heuer nicht mehr."

Aufstieg und Fall des Linzer „Hendl-Königs“

Friedrich Jahn wurde 1923 in ärmlichen Verhältnissen geboren, machte eine Kellner-Lehre im Lokal des Palais Kaufmännischer Verein in Linz und schloss nach dem Krieg die Hotelfachschule ab. Er arbeitet als Kellner auf dem Urfahraner Markt, später mit seiner Frau Hermine in aller Welt, von Venedig bis Paris. 1955 eröffnete er sein erstes Lokal in München, der Grundstein zum Imperium. Am Höhepunkt verfügte der „Hendl-König“ über 1500 Restaurants mit 27.000 Mitarbeitern. Doch 1982 war das Unternehmen überschuldet, Jahn musste verkaufen, der Niedergang begann.

Aktuell gibt es in Österreich neun Restaurants. In Deutschland kauften Jahns Töchter 2007 die Markenrechte aus der Insolvenzmasse, heute gibt es rund 20 Lokale. Jahn starb 1998.

Das Gebäude in bester Lage bleibt laut den Eigentümern weiterhin ein Gastronomiebetrieb, ein Betreiber werde gesucht. Gerüchte, wonach statt des Lokals ein Wohnprojekt geplant sei, dementieren die Besitzer. In rund sechs Monaten, also Anfang kommenden Jahres, soll das neue Restaurant auf dem Freinberg starten.

„Ich komme seit Jahrzehnten gerne her. Ich mag das Essen, die Aussicht ist wunderbar.“ Walter Zifferer, Gast, Linz Bild: VOLKER WEIHBOLD

