Wiehernde Pferde und Marschmusik: Feuerwehr feierte 150. Geburtstag

LINZ. Mehr als 800 Feuerwehrleute zogen am Freitag durch die Linzer Innenstadt.

Neun Feuerwehrkapellen machten mit ihrer Marschmusik in der Linzer Innenstadt Stimmung. Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

"Linksum!", befehligt der Kommandant seine Feuerwehrkapelle. Alle Kameraden sind herausgeputzt, tragen ihre Paradeuniformen. Auf Höhe des Landestheaters an der Linzer Promenade ist das Wiehern der Haflinger und Noriker zu hören. Die stämmigen Tiere ziehen die Anhänger, mit denen die Löschzüge im vorigen Jahrhundert zur Brandbekämpfung ausrückten. Ein Fuhrwerk passiert die Menschenmenge, das einen Dampfkessel aus dem Jahr 1902 trägt, mit dem damals die Wasserpumpe zum Löschen betrieben wurde. Zuschauer applaudieren, die Kinder kommen aus dem Staunen nicht heraus.

150 Jahre oberösterreichischer Landes-Feuerwehrverband – das war am Freitagnachmittag ein guter Grund zu feiern: mit einer großen Parade in der Landeshauptstadt. 863 Feuerwehrleute aus allen Teilen des Bundeslandes marschierten auf, musikalisch unterstützt von neun Kapellen wurden 60 Einsatzfahrzeuge präsentiert. Historische Vehikel ebenso wie moderne Löschwagen, bis hin zum Prototypen der Zukunft: ein mit Elektromotor betriebener "Concept Fire Truck" aus dem Hause Rosenbauer.

OÖN-TV war beim Festzug dabei:

"Was ist das für ein Baujahr?" – "Du meinst nicht mich?", erwidert der Fahrer des schweren Universallöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Enns aus dem Jahr 1965 die Frage. Erich Minichberger sitzt auf dem Bock eines alten Steyr-Traktors, der einen Anhänger transportiert. "Eine Löschgruppe mit neun Mann hatte darauf Platz", sagt der frühere Abschnitts-Feuerwehrkommandant von Neuhofen an der Krems, der sich nun ehrenamtlich für das Feuerwehrmuseum in St. Florian engagiert. Bis 1997 sei der Anhänger noch verwendet worden.

Brandrat Hannes Niedermayr erstattet Landeshauptmann Thomas Stelzer, Landesfeuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner und Albert Kern, dem Präsidenten des Bundesfeuerwehrverbandes, Meldung. Dann erteilt er den Befehl: "Parade starten!" Heute, Samstag, geht das Feiern weiter: In St. Florian werden 100 junge Feuerwehrleute angelobt.

Alt und Jung halten zusammen

Mehr als 93.000 Feuerwehrmitglieder gibt es in Oberösterreich. Die Hilfsbereitschaft kennt dabei keine Altersgrenzen.

Mit 92 Jahren ist Franz Haider aus Pesendorf bei Kremsmünster das älteste Mitglied der Feuerwehr Kremsmünster. Bei mehr als 3500 Einsätzen war er seit seinem Beitritt vor nunmehr 69 Jahren aktiv dabei. Seit Jahresbeginn hat er das Ausrücken bei Sirenenalarm eingestellt. Nicht aber aus gesundheitlichen Gründen, wie er sagt („Ich bin noch voll fit“), sondern vielmehr, um den Jüngeren den Vortritt zu lassen. Stattdessen hilft er nun verstärkt im „Innendienst“ rund um das Zeughaus mit. „Ich mache alles, was dort so anfällt, wie etwa das Mähen der dortigen Wiese“, sagt der vierfache Großvater.

Lorenz Lamm kommt aus Pucking, er ist zehn Jahre alt. Was ihm so an der Wehr gefällt? „Die tolle Kameradschaft.“

