"Wiederholte schwerwiegende Probleme": Wurzeralm sagt Pistengeherabend ab

Wiederholt sei es zu "schwerwiegenden Problemen mit Tourengehern" gekommen, teilten die Wurzeralm-Betreiber am Montagvormittag via Aussendung mit. Deshalb habe man sich entschlossen, den nächsten Pistengeher-Abend am 12. Februar ausfallen zu lassen.

Normalerweise ist die Wurzeralm-Talabfahrt jeden Mittwochabend für Pistengeher freigegeben - bis 22 Uhr. Dann werden die Pisten präpariert und dürfen nicht mehr befahren werden. Doch diese Pistensperre wurde zuletzt mehrfach missachtet. Dadurch sei es zu gefährlichen Situationen gekommen, "die wir weder unseren Pistenfahrern noch den Skifahrern zumuten dürfen", heißt es von den Hinterstoder-Wurzeralm-Bergbahnen.

"Kann nicht akzeptiert werden"

Sie gehen noch einen Schritt weiter: Sollte sich die Situation und das Verhalten einiger Tourengeher nicht verbessern, so sieht man sich gezwungen, die Pistengeher-Abende "bis auf weiteres zu streichen".

Gerade bei weniger Naturschnee sei es eine große Herausforderung, gute Pisten für die Skifahrer am nächsten Tag zu schaffen. "Jegliche Störung durch Tourengeher kann nicht mehr akzeptiert werden."

Nicht das erste Mal

Probleme mit ignoranten Tourengehern hat das Familienskigebiet in der Pyhrn-Priel-Region schon in der Vergangenheit zu dieser Maßnahme veranlasst. Bereits Anfang Februar 2021 waren Pistengeher-Abende aufgrund von Verstößen abgesagt worden. "Diese Leute sollen sich bei meinen Mitarbeitern entschuldigen", sagte damals Hiwu-Vorstand Helmut Holzinger.

Infos zum Pistengehen auf der Wurzeralm gibt es hier

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper