Wiedereröffnung führte zu langen Warteschlangen bei Teststraßen

Die Wiedereröffnung der Gastronomie hat gestern in Linz einen Boom auf die Teststraßen ausgelöst. Im Design Center oder auch in den Linzer Promenaden Galerien bildeten sich bereits in der Früh ungewöhnlich lange Warteschlangen. Dies war zuletzt kurz vor den Osterfeiertagen der Fall. Bis Freitag waren kaum mehr freie, in den Promenaden Galerien überhaupt keine freien Testtermine mehr zu bekommen.